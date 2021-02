Como una boca de lobo está el sector Campo Alegre de Cagua

El mal estado de las vías y la oscurana en las calles son algunos de los problemas que confrontan los vecinos del sector Campo Alegre de Cagua, quienes denunciaron que debido a la oscuridad de la zona la delincuencia hace de las suyas.

La calle principal de Campo Alegre, municipio Sucre, se encuentra en franco deterioro por la falta de bacheo en la arteria vial, además es notoria la carencia de los postes de alumbrado publico.

Al respecto, Erick Arteaga señaló, «la falta de alumbrado público es una de las calamidades del sector, esto trae como consecuencia que reine la inseguridad en el sector, muchos vecinos esperan a que haya un número considerado de personas para poder salir en grupo, si caminas solo de la parada hacia el barrio estás robado».

Además, Arteaga destacó, «esta problemática es desde hace un año aproximadamente que se viene presentando, todas las calles están deterioradas, los postes sin bombillos, no se puede caminar de noche por aquí».

Por otro lado, Marjorie Carmona indicó, «lo único que está alumbrado en la zona es porque algunos vecinos han colocado faros en las calles; de lo contrario donde no hay esa ayuda, la oscurana es horrible, eso nada más no es en la calle principal también se presenta en toda la comunidad; otros de los problemas es la carencia de transporte público, los choferes no hacen la ruta debido al mal estado de las calles».

Entre tanto, María Carmona aseveró, «las vías hay que arreglarlas, es uno de los principales motivos por lo cual no entran las unidades de transporte público a la comunidad, eso afecta a los habitantes, porque en horas de la noche debemos caminar y lo oscuro de las calles se presta para ser víctima del hampa, es decir, una cosa conlleva a una serie de problemas».

Asimismo, Carmona recalcó, «otro de los flagelos es la carencia del agua, no llega con frecuencia y eso perjudica notablemente, hay momentos que se apiadan y mandan un chorrito, pero eso no sucede tan seguido».

Los habitantes de Campo Alegre en el municipio Sucre, hacen un llamado a la alcaldesa Miriam Pardo para que se acerque a la zona y verifique los problemas que hay en la comunidad, para que le de pronta respuesta a las vicisitudes que existen en el sector.

