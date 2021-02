Protesta en Argentina ante la declaración del acusado de violar a venezolana

“Mi hija está bastante mal, ella venía con buena disposición a hablar con ustedes desde el primer momento con todo, ella quería gritarle al mundo ella misma, dar su cara, pero el día que conoció la decisión atroz que hizo esta jueza la derrumbó por completo, no entiende cómo una mujer toma esta decisión de dejar a un violador libre, y eso fue lo que hizo que ella terminara de encerrarse donde se encuentra ahora”, afirmó ante la prensa Thais Campos, madre de la víctima.

La jueza que lleva el caso, Karina Zucconi, determinó que el acusado siga en libertad al considerar que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y debido también a que no existen antecedentes en su contra, una decisión que la Fiscalía ya apeló y que causó indignación entre los familiares de la joven, que hoy volvieron a manifestarse, junto a otros miembros de la comunidad, para expresar su rechazo.

Además aseguró que hasta la fecha tuvieron conocimiento de otras tres mujeres (de nacionalidad venezolana y colombiana) que habrían sido violadas por la misma persona, y que estas accedieron a dar su testimonio para que se incluya en la causa.

“Este sujeto ya venía haciendo esto, no era posible que fuera la primera vez, lo hizo perfecto, pensaba él que lo había hecho perfecto, pero lo que no contaba era que era una venezolana aguerrida y que su mamá estaba muy pendiente, y estará siempre de ella, con eso no contaba ese miserable, esa basura, ese violador”, agregó la madre.

El acusado declaró de forma telemática debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, y desde el círculo de la víctima aseguran que no saben dónde se encuentra, ya que “los domicilios que dio son falsos, no vive en ninguno”, y lo ven como un beneficio.

“Nosotras tampoco conocemos la cara de la jueza, como debería conocer una víctima, y este violador sí tuvo la oportunidad dos veces de verla y la oportunidad de hacer esta declaración vía ‘Zoom’ y no fue impuesto por la jueza, él quiso declarar. Acá la verdad es que tiene muchos beneficios legales el violador”, aseguró Patricia Ramos, amiga de la víctima.