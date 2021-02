Este lunes, Irineo Huberto Garzón Martínez, acusado de violar a una joven venezolana el pasado 27 de enero en su primer día de trabajo en su tienda textil, ese presentó ante los tribunales de justicias en Argentina a través de video llamada Zoom, en donde la mama de la joven, Thays Campos cuestión esta audiencia a distancia por considerar de que el supuesto violador se puede encontrar en el país.

“Es una locura que este declarando vía Zoom, ya que no sabemos si se encuentra fuera del país, además la jueza no sabe dónde está ahora porque los domicilios donde dijo que dio a conocer, no se encuentra en ese lugar, asegura Campos.

La madre de la víctima comentó que su hija está estable y espera que los jueces hagan justicia y apresen a Garzón por lo que cometió.

Asimismo, el abogado defensor de la víctima Pabla Báque, aseguró que en ninguna de las residencia indicadas por Garzon se encuentra, pero afirma que si se está realizando su conferencia a distancia.

“En el expediente consta un domicilio en el local que no lo es. La hermana salió diciendo que no vivía con ella, y el único domicilio es el local que está cerrado”, dijo Báque en una rueda de prensa a los medios argentinos.

El defensor de la venezolana, afirmó que cualquier decisión que tomen los jueces, conmocionara a la sociedad.

“Si sostiene la libertad, (Garzón), será un escándalo, y si deciden detenerlo va hacer complicado porque no sabemos dónde está”, expresó Báque.

En los últimos días se han originado manifestación de parte de movimientos feministas argentinos y la comunidad venezolana que está en esa país, por la indignación que causo este caso de la joven venezolana.

El 30 de enero, dos fiscales argentinos apelaron la polémica decisión de una jueza de dejar en libertad a Humberto Garzón, luego de que se le concediera la excarcelación por la jueza Karina Zucconi.

