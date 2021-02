Colombia trabaja en la Operación Muralla para frenar paso por las trochas

El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Colombia, Víctor Bautista reveló que semanalmente hay un flujo de entre 5.000 y 7.000 personas provenientes de Venezuela hacia Colombia.

Loading...

El alto funcionario expresó que a pesar de los esfuerzos realizados para minimizar el ingreso de migrantes venezolanos a Colombia por las denominadas «trochas», no han podido hacerlo y asumen que es una realidad que no puede cambiarse debido a que estas personas necesitan de comida, salud, y otros servicios básicos que están escasos en nuestro país.

Aseguró que junto a otros organismos como la secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Cúcuta, la alcaldía de Villa del Rosario y la gobernación del departamento Norte de Santander trabajan en la llamada «Operación Muralla» desde octubre de 2020 para atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela.

“Me he dado cuenta de que es muy difícil para la fuerza pública devolver gente. Yo mismo he ido a las trochas y he visto niños convulsionando, o sea unos casos muy complejos. El control migratorio no es solo un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que es incontenible”, subrayó el funcionario de acuerdo al diario La Opinión de Cúcuta.

Dijo que la población lo que quiere es el cierre de fronteras, pero afirmó que el problema no es solo de seguridad sino que es importante aplicar una solución mixta, que incluya atención humanitaria, control territorial y una articulación migratoria.

Migración Colombia ofreció el 4 de enero cifras de los venezolanos que están radicados en ese país, donde la mayoría lo ha hecho producto de la crisis que se ha registrado en los últimos años en nuestra nación que ha impulsado a más de cinco millones de personas a buscar una mejor calidad de vida fuera de sus fronteras.

ElSiglo