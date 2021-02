Desbordadas aguas residuales en Av. Principal de San Agustín

Desde hace más de un año los residentes de la avenida Principal de San Agustín de Maracay, municipio Girardot, deben convivir con el desbordamiento de las aguas residuales, situación que a diario los mantiene en jaque, ya que temen que la capa asfáltica colapse.

En este sentido, José Bonilla resaltó que desde hace aproximadamente un año están padeciendo de este problema y aunque el sistema de cañerías de las casas cercanas no ha colapsado, los habitantes de Residencias Isaura viven con el temor de que en todo el frente de edificio termine abriéndose un enorme hueco.

“Los vecinos del edificio hemos tapado con escombros el enorme hueco que se abrió en toda la entrada del estacionamiento, la tubería se rompió y eso es un bote de agua constante en toda la calle, de verdad tememos que con el peso de los carros y las aguas residuales, pase algo peor”.

Asimismo señaló que en varias oportunidades han ido personas a supervisar la problemática, pero todavía no han obtenido respuestas, “en una oportunidad recuerdo que vinieron y tomaron algunas fotografías, pero después no han aparecido más por acá y por supuesto no han solucionado el problema”.

De igual forma, manifestó que el mayor problema son los malos olores que emanan de las aguas residuales, “desde hace como tres meses o más la situación ha empeorado, esa es un agua sucia, por lo que representa una contaminación constante y hasta los momentos no hemos tenido una respuesta al respecto“.

Indicó que en los últimos días algunas viviendas han presentado daños en sus baños, “cuando llueve la problemática empeora, varias personas han enviado notificaciones a los entes competentes, pero nada que vienen a resolver este problema que tenemos aquí, mientras tanto seguimos conviviendo con esta desagradable situación”.

Por último, los residentes de la zona hicieron un llamado a las autoridades competentes para que a la brevedad posible se aboquen a solucionar el problema, el cual ya tiene más de un año que los aqueja.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA