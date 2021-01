La nieve es bella cuando pinta cualquier paisaje de blanco, pero sin duda es especialmente hipnotizante cuando se mezcla con la arena del mayor desierto del mundo. Un episodio con temperaturas bajo cero ha permitido que veamos las dunas del Sáhara como en una postal idílica.

En los últimos años el desierto del Sahara nos ha traído algunos acontecimientos que se han hecho sentir en otros continentes. Esta vez, se trata de una nevada en los últimos 40 años.

La semana pasada fueron registradas nevadas y temperaturas de 0 ºC e inferiores en el desierto del Sáhara y en varias provincias de Arabia Saudita, sobre todo cerca de las montañas Dahr, en el norte del país. Residentes sauditas expresaron alegría y entusiasmo por la nevada en la región. Sin embargo, medios locales informaron que la Autoridad General de Meteorología y Protección del Medio Ambiente del reino instó a los residentes locales a evitar exponerse al frío.

LA CUARTA NEVADA EN 40 AÑOS

A pesar de su geografía árida, no es inusual que la temperatura caiga por debajo de los 0 grados Celsius en el Sáhara durante las noches de enero. Estos días lo ha hecho incluso hasta los -3ºC. No obstante, no es habitual que veamos nieve cuajada sobre su paisaje arenoso, aunque tampoco es inédito. Esta sería tan solo la cuarta vez en los últimos 40 años.

Al otro lado del Mar Rojo también han visto nevar en los últimos días. Los lugareños de la zona de T Tabuk, en Arabia Saudita, fueron testigos de unas nevadas que hacía año no se producían, según el sitio web oficial de la agencia de prensa saudí SPA.

