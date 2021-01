Ya comienzan a verse los disfraces en las tiendas

Con los carnavales casi en puertas, los comercios del municipio Ribas ya comenzaron a ofertar todos los artículos propios de estas fechas, como disfraces, máscaras y demás accesorios pintorescos, que lleven un poco de alegría en las venideras fechas, donde el color, la elocuencia y la creatividad toman partido.

Para nadie es un secreto que con la llegada del mes de febrero, ya los chipilines de la casa comienzan a preguntarles a sus padres cuándo les comprarán sus disfraces. Sin embargo, estas peticiones al parecer están quedando fría, esto a la luz del poco volumen de personas en las tiendas, a consecuencia del bajo poder adquisitivo de las familias, la presencia de la pandemia por el coronavirus y las normas de limitación presentes.

En este sentido, los comerciantes aseguraron que este año están aprovechando la zafra más que nunca, para realizar este tipo de ventas, ya que las restricciones impuestas por la pandemia, los ha obligado a mantenerse dos semanas al mes con puertas cerradas. Sin embargo, informaron que para el momento la demanda ha estado un poco estancada.

Puntualizaron que pese a que han tratado de ofrecer metodologías de pago, sistema de apartados y demás estrategias, como la exhibición de prendas y productos de moda, para llamar la atención de los clientes, no han podido conseguir atraer a los mismos de la forma que esperaban, por lo que no pierden la esperanza de que con la cercanía de las fechas se incremente la demanda.

Con respecto al tema, Lizbeth Arrioja, vendedora de uno de estos sitios en el centro de La Victoria, manifestó que para el momento las comercializaciones si bien no han sido buenas, si han estado un poco bajas. Puntualizó que los que han decidido adquirir estas vestimentas, lo están haciendo desde mediados del mes y por sistema de apartado.

“La mercancía nos llegó hace poco, la exhibimos y de ahí en adelante han venido las personas, no en gran volumen, pero sí regularmente tenemos ventas, no como en años anteriores, no obstante, para estar en pandemia ha estado relativamente buena. Lo que más nos piden es sistema de apartado, ya que es la mejor alternativa para complacer a los pequeños y no golpear tanto el bolsillo”, mencionó Arrioja.

Del mismo modo, la vendedora indicó que los disfraces y máscaras más buscados para los varones, son los de los superhéroes como: Hombre araña, Hulk, Superman. Mientras que las niñas no pierden la ilusión de verse como las princesas Disney, la Mujer Maravilla o en su defectos las LOL.

Ahora bien, con respecto a los costos, se conoció que los disfraces van desde los 15$ y las máscaras entre los 5$ y 10$. Por su parte, las populares “Pistolitas de agua” se pueden conseguir entre los 3$ y 10$ la más costosa, las bombas para llenar con agua, 1$ el paquete pequeño y grande 2$, claro está, todas las cancelaciones están sujetas a la cotización de la divisa diaria.

Para finalizar, los comerciantes aseguraron que esperan que las ventas aumenten conforme se acerquen las fechas propias. “La esperanza está en las compras de última hora”, exclamó Yulimar Peña, encargada de una tienda en la calle Carabobo.

DANIEL MELLADO | elsiglo