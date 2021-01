Pocas estaciones de servicios activas el fin de semana

Los maracayeros no corrieron con suerte este sábado, ya que fueron muy pocas las estaciones de servicio que abrieron sus puertas para surtir de combustible a los choferes que amanecieron en la cola.

En un recorrido realizado por las gasolineras subsidiadas e internacionales se pudo apreciar la ausencia de combustible y de personas esperando la oportunidad para llenar sus tanques.

“Estoy aquí en La Barraca haciendo cola, porque las del centro de Maracay, especialmente las de la avenida Bolívar, no tienen para surtir, entonces emigré para acá, espero que rinda y que alcance para llenar mi tanque”, dijo Alfredo Díaz.

Díaz mencionó que los fines de semana de flexibilización es casi imposible poder echar el combustible, porque se aproxima la semana radical y baja la distribución.

“En mi caso particular yo trabajo con mi carro y debo mantenerlo full de gasolina, además se puede presentar cualquier emergencia y hay que tener para resolver”.

Por su parte, Filomeno Ramírez comentó: “Yo estoy en la avenida Bolívar y haré mi cola tranquilito para el lunes que me corresponde el número de placa, porque no tengo dólares para surtir mi tanque”.

De igual forma Carla Piñero refirió: “Ciertamente desde que comenzó el 2021, la distribución ha sido bastante fluida y eso nos ha aliviado un poco la carga, las colas bajan es cuando no hay combustible y sin embargo hay gente que se queda en las colas eternamente, e imagino que tienen su negocio redondo con el bachaqueo del combustible”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA