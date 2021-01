“Once upon a time in Venezuela” postulada a los premios Óscar 2021

Este próximo 9 de febrero se dará a conocer una lista de precandidatos. La cinta se encuentra entre las 93 postulantes a la “Mejor película Internacional” y “Mejor Documental”.

La ópera prima de Anabel Rodríguez Ríos, buscará llevarse una estatuilla este año cuando se celebre la 93° edición de los premios Óscar. Representando a nuestro país, la cinta optaría por la categoría Mejor Película Internacional y Mejor Documental.

El día para conocer a los 15 precandidatos oficiales al Óscar 2021 por Mejor Película Internacional será el 9 de febrero cuando se publique la lista anual. Entre esos 93 cintas aspirantes preliminares, se encuentran diferentes filmes iberoamericanos; por Argentina Los Sonámbulos, por Bolivia Chaco, Babenco: Tell Me When I Die, por Brasil, El Agente Topo, por Chile, El Olvido que Seremos Colombia, Ceniza Negra, de Costa Rica, Buscando a Casal, de Cuba; Mis 500 Locos, de República Dominicana Vacío, de Ecuador, La Llorona por Guatemala, Días de Luz, de Honduras, y Ya no Estoy Aquí, por México.

Así como también entran en esa lista: Operación Causa Justa, de Panamá, Matar a un Muerto, de Paraguay, Canción sin Nombre, de Perú, La Trinchera Infinita, de España, Aleli, de Uruguay, y Once upon a time in Venezuela por nuestro país.

Los nominados finales se conocerán el 15 de marzo, y por primera vez, la academia incluirá filmes que no fueron estrenado en salas.

Once upon a time in Venezuela o Erase una vez en Venezuela, sigue la vida de los habitantes del Congo Mirador, un pueblo a orillas del Lago de Maracaibo, que padece los estragos de la sedimentación y que se ve obligado, en medio de la polarización política, a migrar en busca de una vida mejor.

El filme se estrenó en enero del 2020 en el Festival de cine de Sundance, en Utah y ha estado en más de una decena de festivales internacionales. El largometraje se llevó el premio a la Mejor Película Internacional en la 29ª edición del Festival de cine documental de Hot Springs, uno de los festivales más antiguos de no ficción en Norteamérica.

La cinta formó parte de la selección del Miami Film Festival y en el Festival Hot Docs, de Canadá, que se realizó online; en el Festival de cine de Málaga y estuvo en la 16° edición del Festival de cine venezolano, donde fue galardonado como Mejor Documental y Premio de la Prensa.

ElSiglo