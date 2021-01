Precio de las frutas por las nubes en el Eje Este

Este inicio del 2021, el costo de las frutas se ha incrementado de manera considerable, así lo informaron dueños y encargados de fruterías en el eje Este del estado Aragua, quienes además comentaron que el alto costo de las frutas ha conseguido que bajen las ventas aún más.

Las frutas forman parte fundamental de la dieta balanceada de las familias, sin embargo muchos han sido los ciudadanos que han dejado esta inversión a un lado, ya que lo que perciben no les alcanza para comprarlas.

La señora Vanessa Ramos, encargada de uno de estos sitios en la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, aseguró que los precios de las frutas han tenido un alza bastante “grande”, con respecto al que mantenían en el mes de diciembre, sorprendiéndolos no sólo a ellos como comerciantes, sino a los consumidores, que al preguntar el precio de las mismas costos, “se les pone el Jesús en la boca”.

“Las frutas en general están demasiado caras, a ciencia cierta no se porqué, presumo que es por el incremento del dólar, pero el hecho es que al adquirirla nosotros debemos ajustarla muy a nuestro pesar, porque sabemos la situación que está viviendo el venezolano. El tomate, la lechosa, las mandarinas son algunos de los que nos han dejado boquiabiertos por decirlo de alguna manera. Hasta diciembre el tomate se podía adquirir desde 1 millón 200 mil bolívares y ahora a 2 millones 700 mil bolívares el más económico, es duro pero es la realidad”, dijo la vendedora.

Del mismo modo, Ramos señaló que en vista de esto, no les ha quedado más alternativas que sacar algunos productos de sus pedidos, ya que no le van a ver el queso a la tostada.

“Hay frutas que dejamos de pedirlas este año, como la guayaba, porque la cesta no las están vendiendo entre 22$ y 30$, entonces la tenemos que comercializar en dos millones doscientos o quinientos, es imposible nadie la va a comprarla y se nos va a perder. Es una opción poco viable, pero debemos arroparnos hasta donde nos alcance la cobija. Es por eso que hay muy pocas frutas, no sólo aquí sino en muchos comercios de este tipo”, aseveró.

Siendo así que a través de la senda investigativa, se pudo conocer que el kilogramo de limón superó los 2.000.000 de bolívares, mientras que la mandarina casi lo alcanza con un precio de Bs 1.700.000, la naranja aún se consigue un poco más económica, desde los Bs 500.000.

Otra de las frutas como la parchita tiene un valor de un millón de bolívares a un millón cuatrocientos. El melón se ubica en Bs 2.080.000, mientras que el plátano y el cambur siguen por debajo de los 800.000 bolívares, la piña sigue con un precio estable de 400 mil bolívares.

Para finalizar, los comerciantes siguen con sus puertas abiertas a los consumidores, tratando de ofrecerles precios accesibles al bolsillo. “Seguimos trabajando con la esperanza que todo se controle, para así incrementar las ventas”, puntualizó Carlos Camacho, vendedor de una frutería en El Consejo.

DANIEL MELLADO | elsiglo