Los pensionados del eje Este pasan la “semana flexible” haciendo cola

Ya casi está culminando esta semana de flexibilización y las personas de la tercera edad del eje Este del estado Aragua, siguen haciendo “colas” en las afueras de los bancos para cobrar sus pensiones, lo que los hace manifestar nuevamente su inconformidad, con el servicio que están recibiendo, que los mantiene pasando las de “Caín”.

En este sentido, los adultos mayores de esta parte del territorio aragüeño informaron, que aunque el pago fue realizado hace algunos días, aún no han recibido el total del dinero en efectivo, ya que sólo les dispensan 400 mil bolívares, que les alcanza “Cuando mucho para llegar a sus casas”.

Del mismo modo, quienes se encontraban en las filas organizativas puntualizaron que ya no sólo deben llevar sol, pasar hambre, arriesgarse a la inseguridad y en ocasiones quedarse a dormir afuera de las oficinas financieras, sino que ahora deben caminar desde sus casas hasta las mismas, porque no cuentan con efectivo suficiente, puesto que lo poco que les dieron en el mes anterior se les fue en sus traslados y el “poquito” restante fue usado en la adquisición de alimentos.

“De verdad es horrible lo que estamos pasando los viejitos en toda Venezuela, porque no es sólo en Aragua, donde tenemos que pasar penurias para poder recibir algo que nos ganamos con nuestro trabajo. Es imposible que así nos paguen, dejándonos a la buena de Dios cuando ya no contamos con las posibilidades ni de salud, ni monetarias para defendernos, lo único que tenemos es una pensión a media”, manifestó la señora María Martínez.

De acuerdo con lo opinado por Martínez, Petrica Ramos, quien reside en el sector José Leonardo Chirinos del municipio Revenga, mencionó que en su caso debió caminar desde su zona, hasta el pueblo de El Consejo, para poder cancelar un bus que la llevara hasta la ciudad de La Victoria, a buscar su dinero.

“Yo salí casi de madrugada porque me tocó caminar un tramo largo para pagar un bus que me trajera lo más cerca del banco que pudiera. No pagué el pasaje completo, porque lo que tenía eran 100 mil bolívares y aquí estoy en una cola infinita bajo el sol, pasándola realmente mal, para recibir 400 mil bolívares en efectivo que se me van a ir ahorita, porque el pasaje para mi casa está en 160 mil bolívares”, aseveró Ramos.

Por su parte, la señora Rosaura Arcandel dijo: “En mi caso no sólo perdí un día por venir a buscar 400 mil bolívares, sino que dejé de ver a mi esposo enfermo en Maracay que tiene siete meses internado y lo que recibo es mal trato por parte de la entidad bancaria, una pepa de sol inclemente y 400 mil bolívares que no me alcanzan, ni para llegarme al terminal una semana. Esto es horrible, necesitamos ya que nos suban la pensión, por lo menos que no las paguen en su totalidad en efectivo, para uno resolver más, porque no estamos para estar pasando esto”.

Para finalizar, los abuelitos del eje Este exhortaron a las autoridades tanto bancarias, como del Gobierno nacional a “Ponerse la mano en el corazón” y ayudarlos. “Lo único que estamos pidiendo es que por lo menos nos den los mil doscientos en efectivo”, exclamó Oswaldo Terán.

DANIEL MELALDO | elsiglo – La Victoria