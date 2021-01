Carniceros están atrapados por la dolarización

La constante subida del dólar va empujando automáticamente el precio de la carne, ante lo cual los carniceros se sienten atrapados ya que en una semana se han visto obligados a aumentar de precio hasta tres veces.

Loading...

Durante un recorrido por el Mercado Principal de Maracay, los comerciantes de este rubro relataron que cada vez que les llega la mercancía tienen que cancelarla en divisas, teniendo que fijar los precios al cliente por la tasa del valor del dólar del día.

“En esta semana hemos cambiado tres veces el precio de la carne“, expresó Joel García, trabajador de una carnicería en el tradicional mercado del centro de Maracay.

García también comentó que esta semana la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), pasó para fiscalizar el precio de la carne y otros productos, pero aseguró que no se han pronunciado respecto a los precios.

En este sentido, Alivio de la Cruz argumentó que, cada vez que el dólar sube, van cambiando los precios, afectando considerablemente las ventas.

“Mira como están los pasillos en el Mercado siendo viernes, están solos“, expresó Alivio de la Cruz.

Por otra parte, José González dijo que la gente paga en divisas para comprar dicha proteína,

independientemente de su corte, y lo máximo que ha recibido es 6 dólares.

“Entre 5 o 6 dólares he despachado de carne, sin embargo no es todo el tiempo“, dijo González.

NO TODOS PUEDEN COMPRAR CARNE

Para Gladis Mota, quien semanalmente visita el Mercado para comprar sus alimentos, expresó que no todos los ciudadanos pueden comprar este rubro, ya que son pocos los que ganan buenos salarios, sean en bolívares o en dólares.

“La carne ha subido de 5 a 6 millones de bolívares, y muchas personas han dejado de consumir carne, porque no todo el mundo tiene la disponibilidad de ingresos en divisas sino en bolívares.

“Yo no he comido carne desde el año pasado, y no compro porque no tengo el dinero para hacerlo“, expresó por su parte Ana Mejías.

Igualmente Carmen Terán comentó que se inclina por comprar pollo, ya que considera que los precios de los cortes avícolas están un poquito más ajustados al bolsillo de la gente humilde.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA