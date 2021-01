Residentes del sector Corocoro de La Victoria piden atención

Los residentes del sector Corocoro del 23 de Enero, municipio José Félix Ribas, denunciaron ser víctimas de múltiples inconvenientes que sufren a raíz del mal funcionamiento de los servicios públicos. Indicaron sentirse completamente desprotegidos por parte de las autoridades competentes.

Loading...

En este sentido, señalaron que deficiencias en el alumbrado público, vialidad deteriorada, botes residuales y hasta fallas en la distribución del vital líquido por tuberías, son algunas de las dificultades que deben enfrentar a diario para poder llevar un nivel de vida digno.

Con respecto al tema, María Martínez comentó: “Vivimos sumidos en la desidia, no hay agua suficiente con regularidad, no podemos caminar en paz por los huecos y si es de noche todo es peor, porque si caminamos nos caemos en los cráteres que hay en la zona por la oscuridad, y si no nos roban por la inseguridad. Estamos como quien dice a la buena de Dios”.

A la par de esto, en un recorrido por la zona se conoció que el obtener el agua para los quehaceres del hogar se ha convertido en otro dolor de cabeza, pues muchos de los que residen allí, deben ir hasta la toma de agua cercana, para poder llenar los botellones y tobos, que los ayude de alguna manera a realizar su aseo personal y demás actividades diarias.

“Estamos sin percibir agua por tubería desde hace varios días, tenemos que caminar para poder llevar un poquito de agua para nuestras casas, donde la mayoría tenemos niños pequeños y ancianos que tanto la necesitan. Nos piden que nos cuidemos del coronavirus, pero no a todos nos llega el agua“, expresó Carlos Pérez.

De la misma forma, informaron que otro inconveniente que los aqueja es la falta de vías en buenas condiciones para transitar. “Ni nuestros propios carros los podemos sacar, porque eso significa comprar repuestos. Las calles están hechas un asco ni caminar se puede”, exclamó Milagro Sosa.

En resumidas cuentas, los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que se aboquen al mejoramiento de los servicios públicos en la zona a la brevedad, así como también exhortaron a los cuerpos de seguridad a fortalecer las labores de patrullaje para que así brinden un ambiente más tranquilo.

DANIEL MELLADO | elsiglo