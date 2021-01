Desde hace 7 años los habitantes de la calle Amazonas de la comunidad de Corinsa, luchan por solucionar un problema de agua de servidas que afecta de manera directa a 100 familias y de manera indirecta a 150 que se encuentran en las zonas circunvecinas.

Los vecinos del sector se pronunciaron públicamente por esta situación; ya que con el pasar del tiempo se generado un problema de contaminación que afecta a niños y personas de la tercera edad, quienes son considerados los más vulnerables.

Loading...

José Echeverría dijo que en reiteras oportunidades han ido a Hidrocentro y al ayuntamiento municipal a solicitar la ayuda necesaria pero hasta la fecha no se han obtenido resultados que corrija el problema de raíz.

“Tenemos la necesidad que este problema de aguas putrefactas, ya que las personas que vivimos aquí, no soportamos el mal olor que se desprende los zancudos, mosquitos esto se ha convertido en un ambiente dañino para nosotros y no es justo vivir en estas condiciones en las que vivimos”, asevero el afectado.

5 PROYECTOS RECHAZADOS

Por su parte Arely de Duque miembro del consejo comunal de la zona mencionó que 5 proyectos se han introducido a los entes gubernamentales para dar respuesta a este problema que se origino cuando una empresa que fabricaba velas en la zona industrial y echo sus residuos a las alcantarillas tapando todos los desagües, lo que nos trajo esta terrible situación.

“Hay que cambiar unos tubos, hacer la limpieza de los drenajes para que el agua sucia corra y no se quede empozada en las calles ni dentro de nuestras viviendas, no podemos usar los baños como quisiéramos no podemos lavar, ni hacer muchas cosas por ese problema de aguas servidas”.

Necesitamos que alguien nos ayude hay muchas personas de la tercera edad y niños que pueden verse afectados por esta situación tan deprimente.