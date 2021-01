Semana de flexibilización se desarrolla con gran afluencia de personas

Desde el inicio de esta nueva semana de flexibilización se ha observado en las calles del centro de Maracay, municipio Girardot, gran cantidad de personas, quienes han aprovechado estos días para realizar sus compras o alguna diligencia pendiente.

Durante una encuesta a los ciudadanos, muchos de ellos señalaron que durante la semana radical se les complica el trasladado, ya que el transporte público trabaja hasta las 2:00 de la tarde, por lo que se les complica retomar a sus respectivos hogares.

Al respecto, José Moreno manifestó que mientras pasan los días, más es la cantidad de personas que deciden salir de sus hogares, “aunque algunos días no se ha observado gran fluidez, debe ser que algunas personas han decidido cuidarse, aunque todavía hay gran cantidad de ciudadanos que todavía no entienden el peligro de la enfermedad”.

Asimismo señaló que a pesar de que han hecho muchas campañas y llamados, muchos ciudadanos no cumplen con las medidas, “están fallando muchas cosas, algunos organismos de seguridad que no obligan a las personas a cumplir con las medidas y aparte la falta de conciencia por parte de ellos, cuidarnos es un trabajo de cada uno, una decisión personal“.

De igual forma, Rafael Ulloa indicó que por ser una persona de edad avanzada, trata de cuidarse lo más posible y salir sólo cuando es estrictamente necesario, “en semana radical es muy complicado hacer diligencias, el transporte es escaso y sólo algunos comercios trabajando”.

De igual forma mencionó que ha implementado como medida de seguridad no ingresar a los establecimientos que se encuentran repletos de personas, “donde venden víveres siempre hay muchas gente y la mayoría de ellos no cumplen con el distanciamiento social y el uso del tapabocas, por eso mantengo la distancia y me alejo”.

Por último, los encuestados señalaron que en las entidades bancarias se debería tener mayor cuidado, ya que las personas hacen la cola a las afueras de los mismos y no cumplen con el distanciamiento social y en la mayoría de los casos tampoco hacen uso correcto del tapabocas, por lo que solicitaron a las autoridades competentes prestar más atención a estos establecimientos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA