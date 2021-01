“No existe una efectividad comprobada acerca de las gotas milagrosas”

El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, doctor Ramón Rubio, destacó que el Carvativir, o “gota milagrosa”, como las catalogó el Presidente de la República Nicolás Maduro recientemente, no poseen las garantías de ser efectivo para atacar el Covid-19.

Con respecto al tema, el doctor Rubio indicó que para que un medicamento pueda ser aceptado como tratante de una enfermedad debe pasar por rigurosos estudios científicos que así lo certifique.

En este sentido, el médico dijo, “hay que tener mucho cuidado con ese tipo de informaciones que se difunden, sin una certeza científica comprobada, antes de emitir juicios de que es 100% efectiva en contra del Coronavirus y que son gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, hay que hacer un estudio científico serio y que esté avalado por investigadores como infectólogos, biólogos, pediatras, internistas, sustentado en estudios comprobables”.

De esta manera, aclaró el doctor Rubio, que estos estudios no están ocurriendo con estas famosas “gotas milagrosas”, porque para el momento no la han sometido a dichas investigaciones descritas anteriormente.

Asimismo, el presidente del Colegio de Médicos de Aragua informó, “este medicamento se utilizó como compuesto para el tratamiento de la enfermedad del H1N1, diagnosticado o descubierto en el año 2012, esta medicina es un extracto vegetal de unas plantas que se utilizan como especies aromáticas en algunos países para condimentar alimentos“.

De este modo prosiguió el galeno, “no existe en este momentos una efectividad comprobada y que los supuestos estudios que se han hecho en Venezuela con los pacientes hospitalizados, no ha pasado por la rigurosidad científica el compuesto químico del medicamento, que debe de llevar todo producto que debe ser utilizado y empleado para el uso humano”.

Por otra parte, Rubio acotó, “que tenga algún efecto modulador sobre el crecimiento o la difusión viral in vitro (en laboratorios) es posible, pero en la práctica in vitro en pacientes no hay un demostración cabal que sea efectiva para la cura del Coronavirus.

Por último, el profesional de la medicina enfatizó que hay que tener cuidado con la difusión de este tipo de informaciones y ser un poco más serios y responsables en cuanto a los anuncios de este tipo, sino es avalado por una comisión científica seria y que de la cara ante el país y que haga un enunciado que sirva de base para estudios internacionales, por ser una enfermedad que afecta al mundo.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA