Avanza con gran afluencia la Jornada de Cedulación en el eje Este

El pasado lunes 25 se inició la Jornada de Cedulación de niños y niñas a partir de los 9 años de edad, en el eje Este del estado Aragua, por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Loading...

Desde bien temprano cientos de pequeños de los municipios Ribas, Revenga, Bolívar, Tovar y Santos Michelena, en compañía de sus padres y representantes se dirigieron a las instalaciones del Saime en la ciudad de La Victoria, para sacar su cédula de identidad.

En este sentido, César Bande, director del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Ribas, calificó como exitoso el arranque del plan de cedulación en esta parte de la entidad aragüeña. Señaló que el proceso el cual se extenderá hasta el próximo mes de marzo, es rápido y confiable y la mejor manera de llevar a los pequeños de la casa a realizar esta gestión que les dará este nuevo documento que de ahora en adelante los identificará.

“Tal como estaba estipulado por las autoridades nacionales, comenzamos en el eje Este de Aragua, con la gran jornada de cedulación para nuestros niños y niñas. Todo esto enmarcado en la Ley Orgánica para la Protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en su artículo 22, el cual establece el derecho a la identidad, es por ello que esta semana en conjunto con el Saime, Registro Civil, el equipo de Conapdis y demás organizaciones, estamos llevando a cabo de la mejor manera este proceso tan maravilloso, donde se está tramitando por primera vez la cédula para los niños. Es un sistema muy fácil, teniendo a la mano la partida de nacimiento”, mencionó el directivo.

De la misma forma señaló que hasta el momento el operativo se estará llevando a cabo hasta la última semana de marzo, sin embargo no descartan que se extienda por unos días, para lograr atender a más ciudadanos, tomando en cuenta las capacidades de las oficinas operativas, no obstante, destacó que no será hasta recibir orientaciones del ente rector, en este caso, el Saime, que se tomen las medidas pertinentes o los mecanismos de atención.

“Todo dependerá de los lineamientos a seguir, de todas formas, cada alcaldía, cada gobierno local, municipalidad, hará sus planes de contingencia para atender nuestros casos. En el caso de los niños con condiciones especiales, contamos con los funcionarios del Conapdis para verificar y establecer el método para la atención de nuestros chamos”, aseveró Bande.

En resumidas cuentas, este inicio del operativo en el eje Este ha sido muy masivo, por lo que la organización ha sido parte fundamental para mantener no sólo el orden, sino también tomar en cuenta las debidas medidas preventivas contra el Covid-19.

DANIEL MELLADO | elsiglo