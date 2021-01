Loading...

“Conversé (el jueves) con la presidenta de Pfizer internacional y me garantizó que la totalidad de la adquisición, que son dos millones de vacunas, más posiblemente dos millones más que estamos tramitando, llegarán a fines de marzo”, dijo el presidente en una entrevista con Efe.

“Ese momento sí sentiremos un alivio mayor porque prácticamente la vacuna estará disponible para todos los ecuatorianos que necesiten vacunarse”, añadió.

Ecuador comenzó a recibir las primeras vacunas el miércoles pasado, 8.000 de un paquete inicial de 86.000, que ya están siendo administradas al personal médico de primera línea y personas de avanzada edad.

Moreno, que recibió una parte del lote en el aeropuerto de Guayaquil, confirmó que había “expectativa” por la llegada, a pesar de que “todavía no han llegado en la cantidad que nosotros hubiéramos deseado”.

El lote inicial, correspondiente a la “fase cero” irá llegando en entregas periódicas estas tres próximas semanas.

Según las últimas cifras, en el país andino hay acumulados 241.292 casos de la covid-19, y un numero de fallecidos de 14.623 decesos.

Moreno destacó que “el momento más difícil, sin duda alguna, fue fines de marzo y abril del año pasado, en el cual, todavía no teníamos información adecuada de cómo prevenir, la pandemia”.

“Esos días fallecieron muchas personas en Guayaquil, en más de una ocasión se nos ha reclamado el hecho de no haber podido controlarlo, pero no hubo información, no teníamos la experiencia que tenemos ahora”, se justificó.