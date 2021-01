Comenzó jornada especial de cedulación para niños en Aragua

Cuatrocientos niños y niñas tramitaron su documento de identidad en horas de la mañana de este lunes 25 de enero, tal cual como lo establecía el cronograma anunciado por la Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Estragaría (Saime).

La oficina del Saime con sede en El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry, estuvo abarrotada de niños en compañía de sus representantes, quienes acudieron para que su representado sacara su cédula.

Es de mencionar que para poder tramitar la cédula de identidad por primera vez será necesario que el menor de edad tenga 9 años cumplidos, así como el acta de nacimiento original emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque no esté actualizada.

Al consultar a los padres de cómo han visto el proceso, nos comentaron que fue bastante rápido. “A las 8:00 de la mañana recogieron las partidas de nacimiento originales, los niños hicieron la cola y con los funcionarios entraron, ahora nos toca a nosotros esperarlos aquí afuera”, dijo Yelitza Gutiérrez.

Al mismo tiempo que mencionó que vino desde Magdaleno con su hijo para sacar la cédula. “Hay cierta confusión, pues en la redes sociales dicen que comenzaría el proceso, más nunca especificaron que atenderían por escuela, como pretendieron hacer hoy, situación que fue rechazada por las personas que estábamos aquí desde muy temprano, gracias a Dios todo se solucionó”.

Lucía Benavides comentó que el proceso ha sido rápido en cuanto al recibimiento de los niños, sin embargo entraron a las 8:00 de la mañana y no he visto que salga el primero. “Los niños no deberían estar solos haciendo ese trámite, lo más lógico es que estén con sus padres. Esperemos que todo fluya y que no tengamos que estar aquí hasta las 4:00 de la tarde.

Por su parte, Digna Palacios dijo que las autoridades del Saime deben ser más específicos en cuanto a la información de cómo van a atender a la población infantil. “Tienen que dejar claro si es por escuela o de manera particular, aunque en esta situación en la que estamos en pandemia, lo más lógico es que los padres que puedan traer a sus hijos lo hagan; estamos en pandemia y nadie mejor que nosotros para cuidarlos”.

En cuanto al proceso lo calificó como rápido, ya que a las 8:00 en punto comenzaron a entrar los niños. “Lo único malo es que nuestros hijos entran solos a esa sala y mientras tanto nosotros estamos aquí en la puerta pendiente, porque uno no sabe qué pueda pasar”, comentó la representante.

Para José Galíndez, la mejor manera de llevar este proceso es que los niños vayan entrando y al momento de sacar el documento de identificación llamen al padre, pues hay que verificar los datos, como los nombres, los apellidos, fecha de nacimiento, detalles que se le pueden escapar a los niños, porque sería peor el remedio que la enfermedad.

“Si los datos del niño son incorrectos comienza otro proceso, entonces es mejor que el padre esté presente en el momento de sacar el documento de identidad”, aseveró Galíndez.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA