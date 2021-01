Un elemento del hampa conocido con el apodo de “Peluche”, y que aseguró integrar la banda de “Willy Meleán”, amenazó de muerte a un empresario zuliano. En un video, difundido en las redes sociales, le hizo saber que tiene información de su familia, trabajo y lugar de residencia, así como su entorno de amistades.

“Hermano, ponte en frecuencia conmigo, ¿oíste? Para que lleguemos a un acuerdo. Aquí te estoy enviando esto para que prestes la colaboración, que yo sé que tú y tu hermano tienen la manera de colaborarnos”, dijo.

“Estoy claro donde vive tu hermano, ahí detrás de Sol Amado, que compró una casa allá, que carga una Cherokee blanca, tú también tienes una. Tienen dos carritos negros. Sé lo que hace tu hermano, que pone el wifi en la zona de San Francisco, Sierra Maestra, Maracaibo, toda esa maldición”, continuó.

Durante el minuto y medio de amenazas, “Peluche” grabó una hoja blanca en la que señalaba los nombres del empresario, su hermano y de su madre. Además de la fecha en la que registró el material. También había alrededor de dos armas con cartuchos y una granada fragmentaria.

El temible delincuente advirtió que tomará represalias contra el empresario si lo bloquea. De hecho, dijo que la víctima podía denunciar la amenaza ante las Fuerzas de Acciones Especiales, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro e incluso con el propio Diosdado Cabello, quien actualmente ocupa un asiento en el Parlamento chavista.

“Si no buscas la manera de comunicarte conmigo, hermano, recojan sus cosas y se van de la maldición, ¿oyeron? Se van del Zulia porque los voy a poner a vivir mal. De esa maldición sé yo, los pongo a vivir mal. Si me bloqueas te voy a estallar la maldita casa, le voy a caer a tiros a los malditos carros. Y a tu madre, que sale por ahí caminando para la tienda, para todos lados, no vaya a ser que la escoñete. ¿Oíste? No estoy comiendo es nada. No me interesa nada, no le copio a nada”.

Se tuvo información que luego de la divulgación del video, los cuerpos policiales iniciaron una investigación para dar con la identidad y paradero del presunto delincuente.

El estado Zulia, en los últimos meses ha sido violento, e incluso bandas organizadas han estallado varias granadas fragmentarias. La situación es preocupante para los empresarios y gente que quiere salir hacia delante generando fuentes de empleo.

elsiglo