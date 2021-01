Más de un año llevan las aguas residuales desbordadas en la calle Ricaurte

Desde hace aproximadamente quince meses, residentes de la calle Ricaurte del barrio Andrés Eloy Blanco del sur de Maracay deben vivir con el desbordamiento de las aguas residuales, las cuales ya les ha ocasionado problemas de salud a varios habitantes del sector.

Loading...

Los vecinos señalaron que aunque han puesto la denuncia en los entes competentes, hasta la fecha no han obtenido una respuesta y con el pasar de los días la problemática empeora, al punto de que ya no pueden utilizar los baños de sus viviendas.

En este sentido, Jorge Rengifo señaló que debido al colapso de la misma se abrió un enorme hueco en la calle y con el tiempo se ha vuelto peligroso para todos, “sólo han venido a tomar fotos y más nada, nadie dice para cuando lo van arreglar o a que se debe el problema”.

Asimismo destacó que en su vivienda tuvieron que abrir un desagüe para que las aguas residuales circularan, “fue la única opción que tuvimos para que todas esas aguas negras salieran de nuestras casas, tener ese mal olor allí era insoportable y por eso nos la tuvimos que ingeniar”.

Por su parte, José Vicente Gómez señaló que la problemática afecta a todo el barrio, “no es sólo esta calle, por acá mismo queda un callejón que tiene las aguas residuales iguales o peor que estas, en una oportunidad vinieron y sólo arreglaron el desbordamiento, pero lo demás quedó así a la espera”.

Gómez indicó además que algunos vecinos han presentado problemas de salud, tales como afecciones respiratorias y alergias, “todo el sistema de aguas negras del barrio está totalmente colapsado, por esa razón el asfalto está cediendo y se forman esos enormes huecos en las vías”.

De igual forma, Francisco Fajardo mencionó que ya no puede utilizar el garaje de su vivienda, ya que el enorme hueco que se hizo en todo el frente impide el paso de los carros al mismo, “en mi casa ya ni la poceta la podemos bajar porque se devuelven todas esas aguas negras y contaminadas, pensé que era interno e intenté arreglar el problema, pero luego me di cuenta que no era así”.

Resaltó que en su casa vive una paciente oncológica, además de niños y personas de la tercera edad, por lo que esta problemática representa un gran problema, “la contaminación es brutal, además que es un peligro, ya que carros y motos han caído en ese hueco, las tuberías están repletas de agua, evidenciando el colapso de las mismas”.

Por último, los residentes hicieron un llamado a las autoridades competentes, debido a que cada día la situación se convierte más insostenible y ya no soportan vivir con este problema del colapso de las aguas residuales, el cual es un foco de contaminación para todos los habitantes del barrio Andrés Eloy Blanco.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA