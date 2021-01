Pasaje de mil quinientos bolívares más nunca volvió a Ribas

Gran cantidad de pasajeros del municipio José Félix Ribas denunciaron sentirse burlados por parte de las autoridades municipales y el gremio de transportistas, tras no restablecer el pasaje urbano en 1.500 bolívares, como fue comunicado en el mes de diciembre.

Loading...

En este sentido, según los afectados, la medida informada por las autoridades de Vialidad y Transporte de la entidad, donde colocaban el pasaje urbano con un incremento de 500 bolívares sólo hasta el mes de enero, no ha quedado sin efecto, obligándolos a cancelar más de lo estipulado.

Aseveraron que los trabajadores del transporte público sólo debían realizar un incremento en el mes de diciembre y en enero volver a lo establecido en Gaceta, pero esto no ha ocurrido. Sin embargo, los conductores y colectores no han tardado en transmitir el mensaje de que en los próximos días subirán la tarifa.

Ante este panorama, Luis Ramón Martínez comentó no estar de acuerdo con la falta de atención de los entes competentes. “Están jugando con los usuarios. Si ellos dijeron que luego de diciembre iba a restablecerse el pasaje tienen que cumplirlo, pues la comunidad es la que está afectada. Nosotros, no sólo gastamos en pasaje, también tenemos gastos en nuestros hogares y la base no nos está dando”, aseveró.

Igualmente, Martínez manifestó que este no sería el único problema, puesto que ya había colectores diciéndole a las personas que iba a ver nuevo aumento de pasaje en más de tres mil bolívares y que por lo tanto debían aprovechar este costo del pasaje”.

Eduardo Galindo, habitante de El Castaño de Zuata, agregó que para él cada vez se hace más cuesta arriba pagar el pasaje en 6 mil bolívares ida y vuelta. “Uno lo que gana son 60 mil bolívares y gasta semanalmente 30 mil, es decir, todos se nos va en pasaje. Necesitamos que se cumpla lo dicho, para así poder ajustarnos más a la situación”, mencionó.

Por su parte, otros usuarios aseveraron que lo que está sucediendo lo veían venir, pues no existe compromiso con las comunidades. “Mientras todos ellos estén ganando, nosotros el pueblo no podemos hacer nada. Necesitamos que alguien abogue por nosotros y les quiten esos aires de superioridad que tienen los camioneteros”, dijo la señora Alba Camacho.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria