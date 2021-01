Los habitantes de la zona sur de La Victoria, municipio Ribas, denunciaron el mal estado en el que se encuentra el ambulatorio Negra Hipólita, por tal motivo hicieron un llamado a las autoridades competentes para que ejecuten trabajos de recuperación. Indicaron que el lugar tiene fallas en infraestructura y allí funcionan varios consultorios, que mal o bien ayudan a la comunidad.

En este sentido, los afectados señalaron que las paredes presentan filtraciones, al igual que los techos de este recinto de salud, sin dejar a un lado la falta de pintura. Del mismo modo, expresaron: “Los médicos y enfermeras trabajan con las uñas, pues los insumos llegan de vez en cuando y en muy pocas cantidades”.

Aunado a esto, hicieron referencia de que ya estos profesionales sólo trabajan por ética, ya que en la actualidad debido a la pandemia se sientan dos veces a la semana a recetar en consultorios, que de un momento a otro le pueden caer encima”.

Con respecto al tema, Karen Ramírez dijo, “en muchas ocasiones no hay ni un yelco y el paciente tiene que comprar absolutamente todo. No nos podemos quejar de la atención que es muy buena, pero por más que quieren no cuentan con los elementos para atender los casos que llegan. Es hora de que Corposalud se llegue a este ambulatorio, donde los servicios básicos también son de pésima calidad”.

Del mismo modo, Carlos Villegas, residente cercano del centro de salud, comentó que en el Negra Hipólita no cuentan con medicamentos para pacientes que sufren enfermedades crónicas, ni tampoco antibióticos para muchos usuarios que los requieren.

“Los medicamentos no llegan siempre y los que hay no alcanzan. No obstante, también los amigos de lo ajeno lo tienen a monte y se han llevado nebulizadores, tensiómetros, lámparas, enchufes, baldosas y hasta la grifería de los baños, es un panorama que se vivió hace años y desde ahí poco es lo que ha devuelto la Dirección de Salud”, aseveró Villegas.

Lo cierto es que los vecinos de la zona sur ya no cuentan con ningún centro bien dotado, ya que se han ido deteriorando entre la crisis y los presuntos ataques de los vándalos. Una situación que preocupa a la población, toda vez que ir a una clínica es absolutamente impensable y más en este momento de pandemia por el Covid-19.

DANIEL MELLADO | elsiglo