La Serie Final de la temporada 2020-2021 se jugará sin público

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, conjuntamente con los equipos Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara, informa a la opinión pública que la Serie Final de la temporada 2020-2021 se disputará a puertas cerradas.

En la instancia definitoria del torneo, que se llevará a cabo en los estadios Antonio Herrera Gutiérrez, de Barquisimeto, y José Pérez Colmenares, de Maracay, no se permitirá el acceso a los aficionados.

“Se tomó esa decisión para que no existiera ventaja deportiva, puesto que Caribes no puede actuar en su sede natural en Puerto La Cruz, como se decidió antes del inicio de la campaña. Además, y no menos importante, por medidas de seguridad. Queremos minimizar las posibilidades de contagio (por Covid-19)”, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

La Serie Final se disputará al mejor de siete juegos y el club que resulte campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe, que tendrá como sede la ciudad de Mazatlán, México, desde el 31 de enero al 6 de febrero.

MÁS PITCHEO PARA LA FINAL

Los dos equipos finalistas de la LVBP se reforzaron con pitcheo este jueves, 24 horas antes de dar inicio a la serie en la que Cardenales de Lara defenderá su bicampeonato ante las aspiraciones de Caribes de Anzoátegui.

Asimismo, los pájaros rojos, sufrieron bajas por lesiones o bajo rendimiento en su cuerpo de relevistas, tomaron a la gran liga Silvino Bracho, de las Águilas del Zulia. Los aborígenes, cuyos abridores fueron castigados por los bates magallaneros en la semifinal, sumaron al veterano Guillermo Moscoso, de los Tigres de Aragua.

Bracho se convierte de inmediato en el cerrojo de los larenses, luego de ser el Cerrador del Año en la 2020-2021. Siendo uno de los venezolanos que actuaron en las Grandes Ligas en la más reciente campaña.

“El pitcheo nunca está de más”, recordó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de Cardenales, al ser entrevistado en la transmisión en vivo del draft que hizo IVC. Moscoso se mostró feliz de ser el elegido por los orientales durante ese programa, que fue conducido por Freddy Chersia, Carlos Valora Rodríguez y Efraín Zavarce.

“Son dos equipos que se tienen hambre”, precisó a los bengalíes.

Samuel Moscatel explicó al periodista César Sequera Ramos que Moscoso abrirá este domingo, en el tercer choque. Eso le dejará para una segunda apertura en el séptimo duelo, en caso de extenderse la serie.

CALENDARIO SERIE FINAL

Viernes, 22 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto

Sábado, 23 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto

Domingo, 24 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay

Martes, 26 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay

Miércoles, 27 de enero, 6:00 pm, Cardenales vs Caribes, en Maracay*

Jueves, 28 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto*

Jueves, 29 de enero, 6:00 pm, Caribes vs Cardenales, en Barquisimeto* (En caso de ser necesario).

