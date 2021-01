Hoy 23 de Enero cumple 63 años de su fundación

Los habitantes de la populosa barriada del 23 de Enero, están listos para celebrar sus 63 años de fundada con actividades de calle que les permita rescatar sus tradiciones, compartir con sus vecinos, pero sobre todo, captar jóvenes que quieran aprender el arte de la música y hacer de ella su profesión.

Es de recordar que esta comunidad se fundó en 1958, a la par de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y a través de estos años se ha consolidado como un icono de la democracia.

Pero además de la celebración, hay una parte de la población que están enfocados en dar una mejor cara al barrio, esperando que este nuevo año las cosas funcionen mejor y que los servicios públicos como aseo, alumbrado, distribución de gas, agua por tubería y asfaltado mejoren, para mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las actividades deportivas formarán parte del nuevo aniversario de la comunidad, donde varios vecinos colaborarán para pasar un día diferente.

Pablo Fermín, mejor conocido como “Pablito”, quien tiene más de 30 años viviendo con su esposa en la calle Carvajal con Cooperativa.

“Soy hijo adoptivo de 23 de Enero, me enamoré y me casé con una maravillosa mujer y desde entonces establecimos nuestro negocio aquí y hemos trabajado en beneficio de nuestra comunidad y me siento orgulloso de estar aquí”.

Para hoy tenemos muchas cosas buenas para la comunidad-expresó Pablito – entre ellas actividades deportivas de calle como chapita, carreras de saco, el huevo y la cucharilla, pelotica de goma.

“El 2020 fue bastante fuerte, nos trajo una pandemia y aún estamos aprendiendo a vivir con ella, este 2021 tenemos que abrir las puertas a lo bueno, a la prosperidad y evolución espiritual, personal, pero sobre todo a la salud y para ello debemos usar el tapabocas, usar gel antibacterial y respetar el distanciamiento social, que es justo lo que vamos hacer cumplir las normas de seguridad sanitaria y pasar un rato ameno”.

Además ofreceré un refrigerio a los asistentes y participantes en colaboración con otros vecinos. “La idea es pasar un rato agradable para este nuevo aniversario”.

HONESTOS Y TRABAJADORES

Yoly Roa nos comentó que una de las características de los pobladores de esta populosa barriada son sus deseos de superación a través del trabajo.

“Las personas de esta comunidad somos gente honesta y trabajadora, todos los días nos levantamos muy temprano y salimos a buscar el pan para llevarlo a nuestra mesa. En mi caso particular, junto a mi esposo tengo una panadería y todos los días nos levantamos con optimismo y con muchas ganas de salir adelante”.

Una de las particularidades de esta comunidad es que su calle principal de punta a punta está llena de gente con muchas ganas de aportar su granito de arena para este país.

“La calle está full de vendedores informales, con su tarantín como algunos lo llaman, allí puedes conseguir de todo, café molido, azúcar, pollo, carnes, charcutería, productos de limpieza en todas sus presentaciones y adaptado al bolsillo. De hecho personas de otras comunidades vienen a comprar aquí porque es más económico”.

Para este nuevo año de vida que hoy cumplimos, pido para mi comunidad que abunde la prosperidad, mucha salud y que las autoridades municipales nos ayuden a mejorar el rostro de nuestra comunidad”.

TALLER MUSICAL

Uno de los regalos que le hará Julio Barrae, trompetista y conocido cariñosamente como “El Pollo Barrae“, quien compartió escenario con el sonero del mundo Oscar D’León por muchos años, es un taller musical que permitirá que los jóvenes que tengan inquietudes musicales desarrollarlas a través del instrumento de su preferencia.

“Colocaremos sillas con un distanciamiento social prudente y recibiremos a los muchachos que quieran aprender a tocar cualquier instrumento, les daremos instrucciones necesarias para que se encaminen por el mundo musical y no agarren el mal camino”, dijo Barrae.

Al mismo tiempo señaló que la idea es que los niños y jóvenes se mantengan ocupados entre las actividades deportivas y musicales. “Además tengo un gran proyecto, crear una escuela de música para los niños de mi comunidad, completamente gratis y de esta manera enseñarles todo lo que se de la música y que aprendí en grandes escenarios del mundo“.

Señaló que hace 40 años esta comunidad lo adoptó luego de que se casara con la que hoy en día es su esposa y procreara sus descendientes. “La gente del 23 de Enero, es servicial, atenta y echada para adelante sin importar la circunstancia”.

YO TAMBIÉN ESTOY DE ANIVERSARIO

Ramón Cardozo llegó a la comunidad de 23 de enero en 1958. “Cuando yo llegué a esta hermosa comunidad que me acogió, esto era monte y culebra y poco a poco junto a un grupo de personas que al igual que yo, llegamos para echar raíces y quedarnos en estas tierras maracayeras”.

Formé parte de juntas parroquiales y vecinales, siempre con miras a buscar los mejores beneficios para la comunidad. “Dimos pasos lentos, pero seguros, nos organizamos, construimos nuestras viviendas, logramos que las autoridades municipales nos hicieran las redes de aguas servidas y de aguas blancas, hasta que se pobló y ahora somos una gran comunidad”.

Tengo 94 años – dijo Ramón- y en mayo cumpliré 95, si Dios me lo permite, y agradezco de antemano la oportunidad de seguir en mi casa con mis hijos, todos profesionales y músicos, además de una comunidad consolidada, tiene sus detalles, pero seguimos en la lucha”.

Mencionó que en años atrás todos los habitantes nos reuníamos en un terreno muy amplio que había en la esquina de la Constitución y celebrábamos a lo grande con música y comida hasta el amanecer.

“Era una fiesta interminable donde todos gozábamos, era gente sana, las cosas han cambiado y la situación también, así que hay otras maneras de celebrar“, acotó entre risas Cardozo.

Finalmente pidió para su comunidad paz, prosperidad y mucha salud. “Pidamos para que esta pandemia sea radicalizada y que los habitantes del barrio 23 de Enero, sigamos prosperando“.

MEJORA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La mejora en todos los servicios públicos a gran escala es otra de las peticiones que hacen los habitantes de la barriada, quienes aseguran que los servicios como el agua, gas y alumbrado público brillan por su ausencia.

Marina Alvarado nos comentó que hoy en un nuevo aniversario para su comunidad, necesitan de un sistema de alumbrado público eficiente.

“Tener las calles a oscuras es un grave problema, ya que nos convertimos en el blanco fácil de los amigos de lo ajeno. La mayoría de las calles están oscuras y hasta la fecha nadie le ha buscado solución a este problema, espero que este nuevo año traiga sorpresas agradables para nosotros y mucha luz”.

Por su parte, Leopoldo Rondón comentó, “lo más importante para nosotros es que arreglen las calles, hace falta un buen plan de asfaltado. Pues hay como 15 calles que necesitan limpieza de brocales, monte y que las asfalten, en su mayoría realizaron trabajos de sustitución de tuberías y después no las arreglaron”.

Del mismo modo, Wilmer Sojo dijo, “necesitamos mejorar el sistema de distribución de gas doméstico, ya vamos para un año que no hacen operativos de gas, lo que genera malestar entre la población, pues tenemos que cocinar con leña y eso a su vez nos trae problemas de salud”.

En este nuevo aniversario del 23 de Enero pedimos gas y mejora de otros servicios públicos para nuestra comunidad, exclamó Sojo.

23 DE ENERO DA PARA TODO

A juicio de Edwin Abreu, la comunidad del 23 de Enero da para todo. ” Yo nací y me crié en esta comunidad, mi abuela Fabiana, quien es fundadora de esta comunidad, nos enseñó a todos sus nietos a querer cada rincón del barrio y cuando digo que esta comunidad da para todo, es porque siempre tú encuentras que hacer para llevar la comida a la mesa”.

“En mi caso junto a mi esposa vendemos comida en cada una de sus calles, recorremos cada esquina y ofrecemos nuestras hallaquitas, bebidas y dulces, así nos ganamos la vida”, comentó Abreu.

Verónica Ortega, esposa de Abreu, por su parte señaló, “me enamoré de la gente de esta comunidad, por su sencillez y amabilidad, y para muestra mi esposo que es de este terruño. Es un nuevo año para la prosperidad. Feliz Cumpleaños para el 23 de Enero.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA