Un joven futbolista conocido como Daniel Pereira logro hacer historia, al convertirse en el primer venezolano en ser escogido para el Draft de la Mejor League Soccer (MLS), luego de ser seleccionado por el equipo Austin FC, conjunto que debuta esta temporada en su máxima categoría del fútbol estadounidense.

“Es un honor increíble. No a muchos jugadores les dan esta oportunidad. Yo no estaba expectante, sabiendo que había cientos de jugadores en el Draft, pero ahora, sólo puedo decir que es un honor y un momento que nunca olvidaré” , declaró el criollo tras oficializarse su escogencia en la transmisión oficial de MLS realizada este jueves.

El mediocampista de 20 años, quien formó parte del Deportivo La Guaira mientras estuvo en Venezuela, hasta que saliera del país con sus padres en el año 2015 quienes pidieron asilo político. “No sabía qué era la universidad, decidimos dejar Venezuela y mudarnos a Estados Unidos para tener una vida mejor. Mis padres lo hicieron por mí y todos los días estaré agradecido con ellos”, reseñó un portal deportivo.

With the #1 overall pick of the 2021 #SuperDraft, @AustinFC select midfielder Daniel Pereira (@danipereira121) out of @HokiesMSoccer! pic.twitter.com/RttqDNILp8

— Major League Soccer (@MLS) January 21, 2021