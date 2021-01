Pagar pasaje con divisas es la alternativa de muchos ribenses

Cancelar cualquier bien o servicio, como el transporte público, para los victorianos se ha vuelto “cuesta arriba”, debido a la ausencia de dinero en efectivo, lo que los ha obligado a ingeniárselas; siendo el pagar en divisas la mejor salida, así lo informaron gran cantidad de ciudadanos la mañana de este jueves.

Loading...

La falta de efectivo para pagar el pasaje de un sitio a otro, es una realidad que no sólo golpea a los habitantes de esta parte del estado Aragua, sino a todo el país. Sin embargo, según ellos, la solución más viable es cancelar con la moneda extranjera y recibir el vuelto en bolívares.

“Mira es casi imposible adquirir dinero en efectivo en las entidades bancarias, no sólo por lo tedioso de realizar las colas, sino por el poco efectivo que dispensan, por ejemplo en mi caso sólo consigo 400 mil bolívares diarios que me alcanzan para pagar dos días de pasaje y eso que vivo aquí mismo en La Victoria. Porque, para los que viven en Zuata, Guacamaya o El Pao es peor. La solución que he conseguido es pagar en dólares y lo restante me lo dan en bolívares”, mencionó Rafael Rondón.

De acuerdo con lo opinado por Rondón, Isabel Toledo agregó: “Todo lo que estamos viviendo en este aspecto es tedioso, es imposible que un país tenga este tipo de deficiencias. Dicen que no estamos dolarizados, pero ya hasta el pasaje lo pagamos en dólares, nosotros como ciudadanos lo vemos como una salida, pero es relativa, porque al final nos pagan la divisa, pero más económica, entonces también representa pérdida”.

Por su parte, Igor Cañas dijo: “Yo pago pasaje normalmente en dólares y una vez hasta en pesos lo hice, porque uno necesita trabajar y caminando todos los días es demasiado tedioso. Ya es mejor parir para conseguir cinco dólares, ganando un sueldo de un dólar, que buscar efectivo con el sueldito que tampoco alcanza para muchos pasajes”.

Ante este panorama, algunos choferes de las líneas de transporte público de la entidad, manifestaron que cobrar el pasaje en dólares no es una buena opción, no obstante, otros aclararon que no lo descartaban, ya que todo el mantenimiento de las unidades normalmente son canceladas en divisas.

Carlos Aponte, colector de la ruta Mora directo, afirmó que le resulta positivo recibir dólares, ya que los repuestos tienen que pagarlos en divisas, sin embargo, sostuvo que lo cobra un poco menos que el precio de página. “El dólar está en un millón seiscientos el día de hoy, yo lo pago a 1.400.000 bolívares, para no quedarme sin efectivo, porque el problema no es sólo de los pasajeros sino de nosotros”, dijo.

En resumidas cuentas, los ciudadanos y transportistas han tomado esta medida, la cual, al parecer hace un poco más llevadera la adquisición de dinero en efectivo, que les permita transportarse.

DANIEL MELLADO | elsiglo