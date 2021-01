El argentino Ángel Comizzo, entrenador del Universitario de Deportes, ha generado una intensa polémica en Perú después de minusvalorar la importancia que tiene en el fútbol peruano el Sporting Cristal, campeón de la Liga 1.

“Seamos honestos. Soy muy claro en mis apreciaciones. Creo que Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Para mí, no. Es demasiado fuerte lo de la U y Alianza como para ponerlo en el mismo nivel”, dijo en el canal por cable Gol TV.

El estratega añadió que comparar al Sporting con los dos equipos más populares de Perú, “es como decir que Vélez Sarsfield o San Lorenzo van a estar a la altura de River Plate o Boca Juniors”.

“Es imposible, a pesar de los títulos”, añadió en referencia a que el Sporting Cristal es el tercer equipo con más campeonatos ganados en Perú, al haber llegado a 20 con el que obtuvo en diciembre pasado, precisamente frente a la U.

El equipo con más títulos ganados en el fútbol peruano es Universitario, que suma 26, mientras que Alianza Lima tiene 23.

Precisamente, el entrenador resaltó la importancia del Alianza Lima, el clásico rival de la U que el año pasado perdió la categoría por segunda vez en sus casi 120 años de historia.

Comizzo comentó que equipos como el Alianza “tienen que volver porque son necesarios” en la primera división peruana donde, según remarcó, “estará un solo grande este año” en alusión a su equipo.

Las palabras de Comizzo generaron polémica de inmediato y fueron respondidas, principalmente, por exjugadores del Sporting, como Roberto Palacios, Julio César Uribe y el argentino Horacio Baldessari.

“Es una pena muy grande que se exprese de esa manera. Sporting Cristal se ha convertido en un equipo importante en el fútbol peruano”, remarcó Palacios en la emisora Radio Ovación.

La también figura de las selecciones peruanas durante los años noventa añadió que Comizzo “se está ganando enemigos” con sus declaraciones.

“Espero que no pueda pasar a mayores, me da mucha tristeza escucharlo. Tanta gente trabajó para poder engrandecer a este equipo y no es bueno que se haga este tipo de declaraciones”, indicó.

Una posición similar expresó Julio César Uribe, una de las figuras históricas del Sporting y de la selección peruana, quien opinó que el estratega argentino “no debe conocer bien la historia del fútbol peruano para expresarse así”.

“Lo interpreto como un desatino”, remarcó el también ex seleccionador de Perú al diario De por, donde reconoció que la U y Alianza tienen más seguidores, pero recordó que el Sporting suma más participaciones en la Copa Libertadores.

La U y Cristal son los dos únicos equipos peruanos que llegaron a disputar, sin ganarla, la final de la Copa Libertadores, en 1972 y 1997, respectivamente.

Uribe fue enfático en remarcar que “la historia siempre hay que respetarla y no hay que atragantarse con ella” y pidió ser “muy cuidadoso, no rescatar a uno para lastimar al otro, y para eso se necesita una inteligencia emocional superior, que me da la impresión que (Comizzo) no la tiene”.

Más duro fue el argentino Baldessari, artillero del Sporting durante los años 90, quien dijo que su compatriota “se metió con algo” que quiere “mucho” y no se lo va “a permitir”.

“Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es”, añadió antes de recordar que el Sporting le ganó a la U sin atenuantes en la final del año pasado.

Baldessari agregó que no piensa “entrar en polémica con Comizzo”, pero dijo que cree “que le han contado la historia al revés”.

Tanto la U como Cristal jugarán este año la fase de grupos de la Copa Libertadores y aparecen, en la previa, entre los equipos favoritos para disputar el título de la Liga 1 de este 2021.

EFE