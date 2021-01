Para adquirir una cisterna de agua deben tener por lo menos 15$

La deficiencia con el servicio de agua por tubería en el municipio Ribas, ha obligado a muchos ciudadanos a ingeniárselas para poder mantener el vital líquido en sus hogares, sin embargo no todos tienen la posibilidad de ir a tomas gratuitas, por lo que se ven en la obligación de pagar un camión cisterna, a pesar de su alto costo, el cual no baja de los 15$.

En este sentido, quienes hacen uso de este servicio, manifestaron que a consecuencia de las fallas hídricas, que muy pocos saben la causa real, no les ha quedado más remedio que acudir a estos conductores, quienes en vista del problema “hacen de las suyas” y ofrecen el servicio en divisas.

“Yo no tengo la posibilidad de ir a una toma de agua o a un llenadero, porque trabajo, soy madre soltera y por mi sector no hay ninguno, entonces me ha tocado pagar mis 15$ a un señor que tiene un cisterna, no siempre tengo el dinero, pero el agua es muy importante y debo hacer mis sacrificios. Normalmente, él me los recibe en divisas o al cambio, pero hay otros que sólo los hacen con billetes físicos y es mucho más tedioso viendo la situación que vivimos”, mencionó Carolina Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, Yolfran Pérez agregó: “Hay personas que prestan el servicio de buena manera y te dan facilidades de pago, pero hay otros que piensan que tienen a Dios agarrado por la chiva y exigen que cancelen sólo en dólares, porque si no, no te llenan nada, son unos abusadores y al final ellos no están pagando por llenar. Es una falta de respeto, pero nos debemos aguantar, porque de lo contrario nos quedamos sin agua“.

CISTERNEROS HABLAN

Ante este panorama, conversamos con algunos de los prestadores del servicio, quienes informaron que el mes de diciembre fue el más productivo, ya que siempre tenían demanda, al contrario de este inicio del 2021 que son pocas las peticiones que les llegan.

“En diciembre de verdad que estuvimos a tope, presumo que era por las fiestas, los arreglos y limpieza, pero este año vamos en picada casi nadie está pidiendo agua y eso que hay zonas que todavía no les ha llegado por tuberías”, mencionó Carlos Rondón.

Asimismo, agregó que también están aceptando trueques con alimentos, una de las maneras más fáciles para que los clientes puedan cancelar. Reveló que empresas, supermercados y carnicerías, son los que más cancelan el servicio a través de este método.

“En mi caso ofrezco a las personas varias formas de pago, porque conozco la necesidad de todos, por eso es que conversando se llegan a acuerdos. Lo importante es que salgamos beneficiados todos. Sabemos que en ocasiones el costo no agrada mucho, pero la gente debe entender todos los gastos que conlleva el mantener el vehículo, eso sin dejar a un lado el combustible que no siempre se consigue subsidiado”, dijo.

DANIEL MELLADO | elsiglo