Luego de una serie de robos que se han registrado en los últimos días en el Mercado Libre del municipio Girardot del estado Aragua, comerciantes que laboran en dichos espacios denunciaron que se sienten indefensos ante la ausencia de autoridades de seguridad.

Uno de los afectados, Antonio Fonseca, mencionó que algunos locales han sido desvalijados y aunque ponen la denuncia al jefe de vigilancia no obtienen ninguna respuesta, “contamos con tres sistemas de vigilancia y no se han tomado medidas al respecto, sacan la mercancía por bulto y sacos, y nadie dice nada ni los ve”.

Destacaron que para entrar a los espacios del Mercado durante un día de cierre deben de cumplir con algunos requisitos y si no aparecen en el listado no tienen acceso a las instalaciones, “entonces si el proceso es así cómo nos explican que ocurran tantos robos, hasta saco de papas y yucas se las llevan y lo peor de todo es que la cerradura no se ve forzada”.

La señora María Arones, también afectada, señaló que algunos candados los han abierto y se llevan la mercancía, “el viernes me hicieron despacho y cuando llegué el día lunes ya se la habían llevado, es nuestro trabajo y dinero el que está en juego”.

Por último, los trabajadores manifestaron que han elevado las denuncias a todas las instancias y no han recibido alguna respuesta, por lo que destacaron que de no recibir una solución a su problema van a elevar la denuncia a las instituciones de seguridad ciudadana.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA