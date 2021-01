Muy pocas gasolineras despacharon ayer

Las estaciones de servicios ubicadas en Maracay amanecieron full de carros a la espera de la gasolina, pero fueron muy pocas las que despacharon durante este fin de semana de radicalización.

En el caso de las gasolineras subsidiadas, las personas llevan hasta tres días en cola, esperando que se concrete la llegada del carburante.

Se pudo conocer que el sábado no hubo distribución de gasolina subsidiada según los conductores, mientras que ayer domingo hubo suministro solo en algunas de ellas, lo que causó desesperación en la población e incertidumbre.

Luis Cardozo se mostró molesto, tenía más de un día en una cola y ayer en la mañana le informaron que su espera sería en vano. “Esta problemática lo de la gasolina es grave, aunque desde diciembre se ha visto más movimientos en las estaciones de servicio, hay fines de semanas, sobre todo cuando va a entrar la radicalización, que se pone más dura la distribución del combustible“.

Por su parte, Wilmer Rojas acotó: “Tengo como 3 semanas tratando de echar gasolina subsidia pero no he podido, por la rotación de los números de las placas es imposible y con la internacional no es fácil porque no tengo 20 dólares semanales para llenar el tanque de mi carro”.

Igualmente Carlos Salazar comentó “Estoy haciendo la cola en la subsidiada para ver si logro echar, ya que echar dos veces a precio de dólar me dejó sin dinero. Aprovecho de hacer cola por la avenida Bolívar, porque las que están cerca del terminal y al final de la calle Páez es un verdadero caos“, relató.

Finalmente, los trabajadores del volante indicaron que durante la semana de radicalización sea más fácil llenar sus tanques, ya que de eso depende la entrada de dinero a sus hogares.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA