El músico, actor y compositor, Jencarlos, estrena su nuevo sencillo “Cosita Linda” junto a la superestrella internacional Pitbull.

La esencia de ritmos cubanos en la canción elevan la sensación de una velada sensual y aportaron a la configuración de esta historia de pasión y fiesta. Jencarlos no falló al juntar la sensualidad de su voz con el rap latino emblemático de Pitbull. “Cosita Linda” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

Estos iconos de la música latina han encontrado la formula perfecta para mostrar la belleza de su ciudad, y de tal manera hacer honor a la cuna de su estrellato [Miami]. En el video musical podemos apreciar la belleza y riqueza de este crisol de culturas; la playa, la vida nocturna, la vibra positiva en la gente, y la belleza de la mujer latina. El videoclip fue dirigido por David Rousseau. El talento que acompaña “Cosita Linda” no se detiene ahí. El hipnotizante ritmo de movimiento de caderas fue producido por el productor ganador de un Grammy IAmChino y coproducido por Mauro, apoyado con la pegajosa melodía escrita por la estrella en ascenso, Lenier y Jencarlos.

Yo quería comenzar este año con una canción que nos ofreciera una zona neutral. Estamos viviendo en la era de sobre exposición con todo lo que está pasando en el mundo. Para mí era muy importante traer a la mesa musicalmente hablando, algo que nos trajera un poco de alivio, buena vibra, y es una canción muy especial por varios motivos, comentó.

Para Jencarlos este nuevo éxito llega después de haberse tomado un tiempo del año pasado reflexionando.

“Yo pase parte del 2020 haciendo mucha introspección, sanando como individuo, sanando mis relaciones, concentrándome mucho en el éxito personal. De repente el éxito laboral no importaba, habían cosas más importantes para enfocarse y me he dado cuenta después de todo ese proceso, empecé a regresar a los estudios para hacer música y la energía, el agradecimiento de estar ahí, yo sentí que la relación con la música cambió.”

Muy orgulloso de sus raíces latinas, cubanas y sobre todo de Miami esto no es más que una muestra ‘de lo rico que tienen las fiestas cubanas o caribeñas en donde todo el mundo es bienvenido’.

Y no podía haber encontrado una mejor inspiración que el reconocido clásico musical “Cielito lindo”, compuesto por el músico y compositor mexicano Quirino Mendoza en 1882. Jencarlos nos cuenta que la semilla que inspiró ‘cosita linda fue este popular tema mexicano.

El estreno es presentado por el sello discográfico Mr. 305 Records, fundado por el mismo Pitbull y llega en el momento preciso, pues Jencarlos acaba de culminar la grabación de su próxima película americana junto a la súper-estrella de la comedia, Kevin Hart. No se puede cuestionar el impacto que Jencarlos ha tenido no sólo en la industria musical sino que también en sus papeles como actor.

elsiglo