Poca cultura tecnológica obstaculiza desarrollo del pago electrónico

Luego de que recientemente el presidente Nicolás Maduro instara a la población a hacer mayor uso de los recursos tecnológicos para realizar transacciones y pago, los economistas han destacado las limitaciones tecnológicas existentes para concretar ese objetivo.

Con respecto al tema, la experta en el área, la economista Amarilis Solano señaló que “desde hace mucho tiempo la liquidez monetaria ha ido desapareciendo en el país, porque la devaluación del dinero, luego de la primera reconversión monetaria, tener que cambiar el papel moneda nuevamente para hacer la nueva presentación al billete y la aparición de aquellas monedas de 1.000 mil, entre otras, comenzamos a sufrir una desaparición física de la moneda”.

“En este sentido, la liquidez monetaria comenzó a estar por debajo de los recursos tecnológicos como pago en puntos de venta, transferencias y lo que está en el tope como lo es el pago móvil“, explicó.

De este modo la población venezolana está en desventaja porque, según su criterio, Venezuela se encuentra por debajo del estándar de Latinoamérica, por ejemplo en cuanto a velocidad de Internet.

Con respecto al punto, Solano destacó: “Estamos desfavorecidos porque somos una población desinformada, y muy mal educada a nivel tecnológico, recientemente en escasos 10 años aproximadamente es cuando estamos viendo a personas que puedan dominar el uso de computadoras, y de equipos celulares de buena generación”.

En este sentido indicó, que los servicios son muy buenos porque no permiten cargar gran cantidad de dinero en las carteras, pero la fluidez monetaria es muy baja y eso es una limitante.

Por consiguiente, “el Gobierno no ha podido invertir de manera significativa en el papel moneda, la compra del mismo no se ha podido hacer por lo escaso del material en el país, es por ello, que han tenido que importarlo y la calidad del papel que se logró hacer no es muy buena, eso deterioró la moneda y fue desapareciendo progresivamente”.

LA TERCERA EDAD NO MANEJA LA INFORMACIÓN

Haciendo referencia al manejo de la tecnología y las distintas formas de pago que para el momento existen en el país utilizando los recursos de tarjetas de débito, pago móvil, transferencias, entre otros, los abuelitos son más desfavorecidos.

Al respecto, Amarilis Solano acotó, “no es beneficioso este sistema, en tal sentido para la población más vulnerable como lo es la tercera edad, debido a que no hay la educación tecnológica para este tipo de pago, estamos sufriendo a nivel nacional la desaparición física de la moneda, nos están obligando a tomar ese camino, pero con la desventaja que somos una población mal informada y mal educada”.

Además añadió, “aunque sea una posibilidad para solucionar la falta de la moneda en físico, en el país es un error hacerlo de manera drástica”.

Por último, la experta añadió que las plataformas bancarias están en decadencia y los servicios de Internet, pasando desde el principal ente transmisor de las conexiones como lo es Cantv son ineficientes y no muy óptimos para realizar pagos con prontitud.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo