Gremio docente se concentró en la plaza Bicentenaria de Maracay

Los educadores del estado Aragua, a través de los sindicatos que los representan, se concentraron en las inmediaciones de la plaza Bicentenaria de Maracay para manifestar por sus reivindicaciones salariales.

Con la consigna “no tenemos nada que celebrar”, los docentes conmemoraron su día en medio de una protesta, para exigir el cumplimiento del contrato colectivo y solicitar mejoras en los bajos sueldos que actualmente devengan.

La protesta educacional se llevó a cabo de manera de no entorpecer el tránsito vehicular en la zona, y no molestar a los transeúntes que para el momento circulaban por la concurrida arteria vial en horas de la mañana de ayer.

HABLARON LOS DOCENTES

Las distintas organizaciones sindicales de educadores de Aragua, dieron a conocer sus impresiones, además de las peticiones que le hacen al Gobierno nacional en torno a la situación que están viviendo los educadores nacionales y estadales.

En este sentido, Henry Medina, presidente del SUMA Aragua destacó, “los educadores una vez más tomamos las calles para dar las clases de defensa de los derechos humanos, de la contratación colectiva, de la Constitución, y todo lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, y todos los convenios internacionales que obligan al Estado cumplir como cualquier patrono en garantizar un salario digno para los trabajadores”.

Además, el educador resaltó, “los educadores tenemos un salario que no alcanza para nada y nosotros los docentes como trabajadores que somos el pilar fundamental para el desarrollo de un país, exigimos el respeto de la contratación colectiva, este Gobierno no cumple con lo establecido con ninguna de las cláusulas, y nos han quitado los beneficios de HCM, seguro funerario, y todo lo que nos corresponde como trabajadores de la educación”.

Entre tanto, Teodomiro Aguilar, representante de los educadores jubilados y pensionados señaló, “en el marco del 89º aniversario en conmemoración del Día del Educador, estamos con valentía y gallardía, continuamos en la calle por nuestras reivindicaciones básicas, como son las contrataciones colectivas, el restablecimiento del HCM para todos los trabajadores, por la salud, vivienda, recreación, salario”.

Asimismo, Aguilar aseveró, “nosotros como educadores tenemos el compromiso histórico, como en su época hizo el profesor Luis Beltrán Prieto Figueroa, Andrés Bello, por las reivindicaciones y el derecho de todos los educadores”.

De esta misma manera, el profesor y representante del SUMA Aragua, Freddy Castellanos indicó, “los educadores no tenemos nada que celebrar después de 25 años, donde deberíamos tener una educación de calidad hoy tengamos que estar protestando, por tener un régimen que no cumple con las contrataciones colectivas, no hay un salario justo, y hoy el educador en vez de estar celebrando está protestando por sus derechos”.

El exdiputado además afirmó que los educadores no se incorporarán a las clases hasta tanto no se les cumpla con el aumento del salario justo, asimismo aseveró que la AN electa el 2015 aprobó una ley donde se establece que la tabla del salario para los docentes era de 5 veces el sueldo mínimo y el TSJ no lo aprobó.

Por su parte, Teresa Echeverrería, vicepresidenta de Simprotec Aragua mencionó, “hoy nuevamente el Magisterio está en la calle decretando de que la educación está en crisis total y deteriorada, los niños no tienen como asistir a la escuela y los docentes no cuentan con un salario, esto demuestra la inoperancia y la falta de interés del Gobierno, no tenemos nada que celebrar, sino de protestar”.

Por su parte, los educadores exhortaron a todo el gremio docente a sumarse a las labores de protesta para exigir sus derechos y reivindicaciones contractuales; de igual manera se pudo conocer que de manera simultánea las acciones de calle se llevaron a cabo en los 18 municipios que componen el estado Aragua.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo