De cocinero personal de David Guetta a chef del mercado de Antón Martín

Sergio Mayor, que trabajó en los fogones del restaurante Viridiana y del programa ‘Supervivientes’, dejó la casa ibicenca del músico francés para abrir Lalópez en Madrid.

El curry le delata. “Aprendí de la mano del cocinero Abraham García. El me enseñó a elaborarlo con verduras y hortalizas y me inculcó que debía tener sabor ácido, dulce, picante y salado. Cuando fui jefe de cocina en Viridiana me dejaba hacer sus famosas lentejas al curry, cosa que no le permitía a nadie más”, recuerda Sergio Mayor, el chef madrileño que acaba de inaugurar Lalópez en la plaza de abastos de Antón Martín (Santa Isabel, 5). “No tengo más pretensión que ser el bar del mercado”, afirma mientras saca un soplete y termina un plato de salmón en la barra delante de los clientes.

“Mi premisa es pensar en los trabajadores que se levantan a las cuatro de la mañana. Les ofrezco un café a primera hora, un guiso diferente cada día a partir de las 12 y comida hasta la noche. Pero también tengo una carta más gastronómica”, añade.

Abrió a finales de diciembre y en sus mesas ya se reúnen vecinos, tenderos, algún cazatendencias que fotografía su tortilla y, según cuenta Sergio, “lo mejor es que repiten”. Los sabrosos guisos del día que ofrece por ocho euros son un gran reclamo. Los anuncia en su web, en el cristal de la cocina vista del local y se pueden degustar allí como plato, en take away o a modo de generoso aperitivo que sirve al pedir una copa de vino.

“En invierno, el guiso del día siempre va a ser de cuchara: lentejas estofadas, potaje de garbanzos con langostinos, marmitako, etc.”, explica. Además, tiene una carta para la barra con opciones como ensaladilla rusa, anchoas o tabla de quesos del mercado y otra más elaborada con un máximo ocho platos que modifica cada diez días.

En ella, Sergio procura ofrecer siempre algo de verdura, pescado, carne, pasta y postres (sin que ninguno supere los 8 euros) y desarrollar los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su ecléctica carrera como cocinero.

“Comencé haciendo prácticas unos meses con Abraham García en Viridiana. Regresé a los 12 años y me hizo jefe de cocina. Aprendí a elaborar los dim sum en Don Lay tras una estancia con Nieves Ye cuando tenía el restaurante en el Paseo de Extremadura. Y debí caerla bien porque fui el único que se llevó la receta de sus empanadillas de gambas al vapor”, cuenta.

