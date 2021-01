Hoy se celebran 165 años de la peregrinación de la Divina Pastora

Hoy se celebran 165 años de la peregrinación de la patrona de Barquisimeto, estado Lara, sin embargo, por motivo de la pandemia del coronavirus, por primera vez en la historia, la venerada imagen mariana no saldrá a las calles.

Los seguidores de la Divina Pastora radicados en Maracay destacaron que la virgen es muy milagrosa y le piden bienestar para Venezuela, así como el fin de la pandemia en el mundo.

Con respecto al tema, el padre Wilmer Antonio Díaz Tovar, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, destacó que “la Divina Pastora es una devoción entrañable del pueblo venezolano”.

En este sentido, acerca de la historia de la Divina Pastora, el padre resaltó que “la tradición se arraigó cuando se realizó una rogativa a la virgen; es una costumbre que viene de Sevilla, y en el pueblo de Santa Rosa se venera una imagen española policromada de madera que representa a la Virgen María, sentada con el niño en brazo, con el báculo o bastón que representa el pastoreo de las ovejas, en alusión a Jesucristo, el buen pastor”.

Asimismo, el párroco indicó que “la iglesia asume esta advocación de la Virgen como “pastora de las almas”, en analogía a Cristo, que es el sumo y eterno pastor de su iglesia; en este sentido, un sacerdote realizó una oración a la Virgen y le dijo que ofrecía su propia vida si se cesaba aquella epidemia y así sucedió, el padre ofreció llevar a la Virgen desde el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara, hasta la Catedral de Barquisimeto, en peregrinación, y sucedió que él fue la última víctima de esa epidemia”.

Acotó el padre que, a partir de ese momento, el pueblo larense sintió una devoción extraordinaria a la Santísima Virgen, destacando que esa adoración ha ido aumentando progresivamente, y actualmente se reconoce como una de las más importantes de Venezuela, siendo la segunda en cantidad de personas en toda Latinoamérica.

FELIGRESES LARENSES EN ARAGUA

En Maracay se encuentran radicados muchos larenses, por tal motivo recuerdan con mucho entusiasmo la fecha de conmemoración de la Divina Pastora.

De esta manera, Gustavo Espinoza destacó, “las festividades de la Divina Pastora comienzan el 5 de enero con la bajada de la Virgen, la cual se lleva a cabo cuando la bajan a la iglesia, para ser colocada en un trono que está cerca de la entrada de la iglesia de Santa Rosa, que es un pueblo cerca de Barquisimeto, esto con la finalidad de que los seguidores le hagan sus peticiones y ofrendas”.

Asimismo, Espinoza aseveró, “la Virgen es vestida con traje nuevo todos los años, confeccionado por modistas internacionales, el mismo lleva hilos de oro, pedrería; para el 13 de enero se realiza una vigilia para esperar el 14 que es el propio día de la celebración; que se recibe con serenatas, grupos folclóricos y se realiza en santo rosario, y además se camina hasta la Catedral de Barquisimeto”.

El devoto recalcó, “para este año se le pide a la Virgen el cese de la pandemia, prosperidad, salud y bienestar en nuestro país, el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos”.

Por otra parte, Yuliana Parra mencionó, “la Divina Pastora me concedió un milagro, yo no podía salir embarazada, el médico me diagnosticó toxoplasmosis, desde allí me aferré a la Virgen y le prendí una vela, la cual mermó la imagen de la Divina Pastora, desde allí soy devota de la Virgen, y a los 15 días salí embarazada, tengo una hermosa niña“.

Asimismo acotó Parra, “en estos momentos de pandemia no es posible salir con la imagen como todos los años y eso nos tiene un poco triste, sin embargo, la fe la mantenemos y tendremos buenos frutos luego de estas situaciones que estamos enfrentando”.

Por otro lado, la señora Parra aseveró, “le pido a la Virgen salud sobre todas las cosas, y además muchos cambios en la económico, político, social, que Venezuela sea un país próspero y de mucha abundancia, más que de dinero, de fe y esperanza”.

