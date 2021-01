Argentina levanta cupo de exportación de maíz al cierre del paro agropecuario

El Gobierno argentino anunció el levantamiento del cupo que había impuesto a la exportación de maíz pero señaló que mantendrá un “monitoreo” del saldo destinado a la venta al exterior de ese cereal, mientras culmina este miércoles el paro de 72 horas convocado por varias de las principales agrarias.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cartera y el sector privado acordaron sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación -anunciado por el Ejecutivo de Alberto Fernández al inicio del paro agropecuario de 72 horas, que culmina hoy- por un “monitoreo del saldo exportable” para llegar al empalme de cosecha sin tensiones.

También, entre otras medidas, consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados, impulsado por el Gobierno para establecer precios de referencia de productos representativos de la canasta básica y moderar la inflación.

EL INICIO DE LA POLÉMICA

A finales de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la suspensión temporal de las exportaciones de maíz hasta marzo en busca asegurar el abastecimiento para el consumo interno.

El Gobierno buscaba reducir el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos, como la producción de pollos y cerdos, restringiendo las exportaciones de productos agropecuarios.

Pero para el campo argentino se trataba del inicio de una política que genera incertidumbre y deriva en una reducción de la producción, y recuerda al conflicto político con el sector y los cupos de exportaciones que aplicó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta.

En respuesta, tres de las cuatro entidades que conforman la llamada Mesa del Enlace y que representan al grueso del sector agropecuario argentino, una de las industrias más representativas del país suramericano, convocaron a un cese de comercialización de granos desde la medianoche de hoy hasta el 13 de enero.

En un encuentro similar entre el gobierno y los privados, el jueves de la semana pasada, el sector agroindustrial había mostrado que las existencias de maíz están por encima de las necesidades domésticas y de exportación y desde entonces busca llegar a un entendimiento para desacoplar los precios internos de los internacionales.

UNA MEDIDA QUE NO CONVENCIÓ

En medio de la controversia, el Gobierno dejó este lunes sin efecto provisionalmente la suspensión de la exportaciones de maíz, pero con la condición de que no pudieran superar las 30.000 toneladas diarias, algo que no convenció al grueso de la cámaras agrarias, que no desactivaron la huelga.

En el acuerdo con el sector privado conocido hoy, además del levantamiento del cupo de exportación se habló también de la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz, indica el comunicado del Ministerio.

La cartera destacó que “la premisa de mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo de las y los argentinos, promover facilidades en el acceso a la producción, y la creación de una mesa institucional de maíz” fueron algunos de los puntos del acuerdo en reuniones que viene realizando desde la semana pasada con el sector.

Y prevé seguir con las negociaciones mañana con la mesa intersectorial del maíz.

Sin embargo, de esas reuniones no participa la Mesa de Enlace, que culmina hoy el paro.

EFE