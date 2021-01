Este domingo, palonegrenses manifestaron que durante esta semana de radicalización la estación de servicio La Encrucijada, ubicada en el municipio Libertador, estado Aragua, estuvo abasteciendo de combustible de manera continua a los usuarios.

Asimismo alegaron que la mencionada estación de servicio es la que estuvo estos últimos 7 días surtiendo de forma organizada en el municipio Libertador, con el fin de poder garantizar a las personas, que tengan el tanque de sus vehículos llenos de gasolina.

En este sentido, el señor José Meza comentó, “en esta semana sólo un día no hubo combustible, pero los de más si han abastecido y se está manejando con un control muy bueno, en el que marcan a todos los carros para evitar esas largas colas, los problemas y alborotos que generalmente se forman mientras esperamos para surtir”.

Meza enfatizó en que el suministro de combustible fluyó con mucha normalidad, esto debido al buen manejo y control que la estación de servicio está ofreciendo al realizar una lista diaria a sus usuarios, con el propósito de mantener el orden a la hora de surtir el tan anhelado combustible.

“Lo positivo es que no debemos dormir en estas colas, sólo nos marcan el vehículo para el día que nos corresponde. Yo por ejemplo tengo de echar gasolina el viernes de esta semana y me marco con anterioridad, para luego venir con calma y sin problemas el día que me toca”, dijo Meza.

Por su parte, José Miranda comentó, “ha habido gasolina en esta estación toda la semana radical, y yo pude abastecer mi vehículo sin problemas, gracias a que ya tienen un control que nos ayuda a evitar los problemas y conflictos”.

Enrique Baloa sostuvo, “estoy muy contento porque esta semana por fin corrimos con suerte y pude abastecer mi carro, ahora sólo queda esperar que para esta semana que empieza la metodología que utilicen sea la misma, porque ha funcionado muy bien”.

Gilberto Perdomo expresó que aunque ha habido combustible, abastecer se ha hecho difícil, ya que aunque no deben dormir haciendo las colas, tienen que pasar el día completo esperando.

“No es tan sencillo echar gasolina, porque debe haber una deficiencia a nivel nacional para que estemos así desde hace varios meses, pero acá por lo menos tratan de garantizarte tu combustible”, comentó Perdomo.

Nerio Archila dijo, “espero que en algún momento esta difícil situación para abastecernos acabe, porque no es normal que nos alegremos porque esta semana llegó gasolina, el deber es que haya siempre el combustible y que no tengamos que pasar tanto trajín para poder obtenerlo”.

Los palonegrenses destacaron la importancia que tiene el combustible en su vida diaria, ya que muchos desde hace varios meses se han visto afectados por este desabastecimiento, que ha dejado como consecuencia una baja en la producción económica de muchos aragüeños.

JENNILET DÍAZ | elsiglo