Con poca afluencia de ciudadanos culminó semana de radicalización

El día de ayer culminó la primera semana de radicalización del confinamiento de este año 2021, según el esquema 7+7, ante este cuadro, el eje Este de Aragua permaneció con poca afluencia de usuarios en sus principales calles y avenidas, lo que representó poco movimiento comercial.

Loading...

En este sentido, la presencia de los cuerpos de seguridad que trabajan para dar cumplimento a las medidas preventivas, en pro de evitar la pandemia del Covid-19 en las jurisdicciones, estuvieron casi ausentes en los puntos de control donde frecuentemente permanecen.

Siguiendo la línea investigativa por los cinco municipio del este aragüeño, se pudo corroborar que en avenidas como la Francisco de Loreto, Rivas Dávila y la calle Páez, principal de El Consejo, centro de Las Tejerías y San Mateo, no presentaban vigilancia como habitualmente se mantiene.

Sólo algunos puntos se vieron en las entradas y salidas de Ribas y uno en Sabaneta, donde varios funcionarios se dispusieron a realizar sus operativos preventivos, no obstante, a las horas se retiraron, al parecer debido a la poca afluencia de personas en las calles.

Ahora bien, los ciudadanos que usaron las vías para cruzar de municipio a municipio en horas de la mañana y tarde, mencionaron que tampoco había puntos de control impidiendo el paso.

“Vengo de Las Tejerías y voy a San Mateo a visitar a mi mamá y a llevarle unos alimentos. No he visto policía por ninguno de los lugares que he pasado, sino un punto de control en la entrada de La Victoria”, expresó Carlos Martínez, mientras transitaba por la Panamericana a la altura de la avenida Francisco de Miranda en La Victoria.

Es importante destacar, que luego de caer la tarde en municipios como Ribas, Revenga y Bolívar habían un despliegue de seguridad, con módulos de atención y control.

Por su parte, los medios de transporte público estuvieron laborando según sus rutas, pero a media máquina, lo que consiguió que los pocos ciudadanos que salieron de sus casas se vieran en la necesidad de esperar o simplemente emprender su camino a pie.

DANIEL MELLADO | elsiglo