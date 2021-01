El pescado se volvió una alternativa para los maracayeros

Ante los elevados precios de la carne y el pollo, maracayeros comienzan a visitar seguidamente las pescaderías o locales donde vendan pescados, teniendo un precio aproximado entre Bs. 1.000.000 y los Bs. 3.500.000, dependiendo de la clase, tipo y tamaño de los productos marinos.

Loading...

En este sentido, Ángel Rodríguez, quien es trabajador de una reconocida pescadería de la localidad, dijo que el tipo de pescado que mayormente compran los consumidores, debido a su calidad y precio son el Pargo Blanco, Bonito, y Sardinas, que puede costar entre 650.000 y 2.000.000 de bolívares.

“De acuerdo a la época del año las personas buscan distintos tipos de productos marinos, ahorita en el mes de enero la gente comienza a buscar lo económico como el Pargo Blanco que está en 2.000.000 de bolívares el kilo, el Bonito 1.400.000 y como siempre las sardinas, que las enteras pueden costar 650.000 Bs., y en filé que sale en un millón de bolívares”, dijo Rodríguez.

En este contexto, el pescadero añadió que el atún tiene un valor de Bs 6.300.000 el kilo por rodaja y el precio de los mariscos, pulpo, camarones y calamares pueden costar entre 6 millones hasta los 12 millones de bolívares.

“Lo que son pulpo y camarón se venden bastante en este local, sobre todo en diciembre donde las ventas estuvieron buenas con respecto a las marisquerías”, añadió Rodríguez.

Pedro Rangel, quien no frecuentaba desde hace varios meses una pescadería a comprar, dijo que vino a averiguar el precio de estos productos derivados del mar, ya que en diciembre no come pescado.

“En diciembre comemos platos típicos de la época, pero yo usualmente compro pescado que vengan de Choroní, como el pargo y bonito, por su calidad y accesibilidad al bolsillo. Pero hoy vine a ver el precio de los mariscos, para mantenerme actualizado a los precios”, explicó Rangel.

Asimismo, Ronald Sosa nos comentó que el precio del pescado a comparación de la carne está más accesible, ya que la misma se consigue entre 3.500.000 y 4.200.000 el kilo, el corte de primera.

“Hay pescado de menos de 2 millones, 2.400.000 y hasta 3 millones, te pones a pensar es mejor comprar pescado“, expresó Sosa, quien estaba buscando precio en un establecimiento comercial.

LINO HIDALGO | elsiglo