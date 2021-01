El agua brilla por su ausencia en los barrios del sur

Los habitantes de las distintas comunidades del sur de Maracay tienen más de un mes sin recibir el vital líquido a través de los grifos, viéndose en la necesidad de buscarlo en llenaderos improvisados.

Con carruchas y carretillas, los residentes de San Carlos, San Luis, Los Cocos y Río Blanco deben caminar hasta un pozo ubicado debajo del elevado que comunica el municipio Girardot con Linares Alcántara, para poder abastecerse de agua.

Los afectados por la situación destacaron que en pocas ocasiones les llega el agua a las griferías y cuando llega, el agua viene con residuos o amarillenta, siendo imposible utilizarla para cocinar.

Con respecto al tema, José Fajardo señaló, “tenemos más de un mes que no tenemos agua, llega dos días y a casi nadie le sube a los chorros, el que no tenga bomba no le queda de otra que carruchear, yo soy de San Carlos”.

Por otro lado, Efraín Velásquez sentenció, “el problema del agua cada vez se agudiza más porque ya no llega a las casas, ya vamos para dos meses con esta situación, que nos la hemos calado inclusive en plena Navidad; uno se cansa también de tanto hacer colas, salimos de la del agua y entramos a la del gas”.

De esta manera, Mauren Marcano añadió, “el agua que escasamente llega a los chorros es oscura y sucia, aproximadamente desde el 23 de diciembre estamos secos y cuando llegó fue pura tierra”.

Asimismo, José Manuel Sánchez indicó, “la problemática tiene meses sucediendo en la comunidad, le pide a las autoridades que busquen una solución, hay personas de la tercera edad que están cargando pipotes y carruchas, perjudicando su salud”.

Por otra parte, Rodolfo Villalobos acotó, “estamos estrenando año, pero con los problemas del pasado, porque así fue que recibimos el 2021 cargando agua desde el primer día del año”.

En este sentido, Sandra Mendoza añadió, “aquí se observa muchas personas a diario cargando potes y otras cosas que sirvan para transportar el agua, desde ancianos hasta personas con discapacidad. Es una situación inaguantable, el agua llega cada 2 meses si acaso y sucia”.

Los habitantes del sur de Maracay hacen un llamado a los entes gubernamentales y a los mandatarios regional y municipal para que busquen una solución al problema del agua, ya que se presenta con regularidad en esta zona y sufrimos los embates de la sequía constante en las comunidades.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA