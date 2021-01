Cosechas colonieras en “pico de zamuro” por falta de combustible

Los productores agrícolas del municipio Tovar, en el eje Este del estado Aragua, desde hace algunos meses se las han visto negras para poder realizar sus labores a consecuencia de la galopante deficiencia con el servicio de combustible en la entidad.

Y es que según quienes se consideran afectados, este inconveniente que está golpeando a todo el país, no los hace exentos, puesto que deben pasar hasta más de una semana a la espera de la nafta que les permita trabajar y por consiguiente subsistir en cada uno de sus negocios. Recordemos que el municipio Tovar es un sector meramente turístico y de agricultura.

“La crisis de la falta de combustible nos está afectando seriamente a los productores agrícolas del municipio Tovar, ya que a veces tenemos que esperar hasta 15 días en las colas en las estaciones de servicio para surtir nuestros vehículos”, mencionó el señor Antonio Ruttman, parcelero del caserío Las Peonías del municipio Tovar.

El señor Alexis Jiménez, productor, del casco central agregó: “Yo como agricultor urbano, me las he tenido que ingeniar para poder surtir de gasolina mi vehículo y así poder sacar la mercancía, porque el problema es complicado con el combustible, es por ello que debemos permanecer en las colas, donde llega un día y otros no. Uno tiene que estarse bandeando pidiendo gasolina para poder transportar los alimentos. En mi caso, no sufro tanto, porque estoy céntrico, pero hay quienes deben transportarse hasta por una hora desde los sectores más lejanos y eso no les garantiza nada, más bien un gasto sino logran llenar“.

Del mismo modo, Candelario Mellado, agricultor de la zona de Los Anaucos, comentó que en ocasiones, tanto él, como muchos de sus compañeros han perdido productos por esta situación, ya que deben irse hasta zonas como Caracas o Maracay, que es donde está su mercado y no lo han logrado, ya que lo que surten no les da abasto.

“Todo se nos ha vuelto un poco complicado por la cuestión de que el campo requiere de trabajo todos los días, entonces a veces pierdes dos, tres, hasta cuatro días en las colas y cuando vuelves el trabajo están descuidados. Ha sido fuerte, la demanda de pedidos ha bajado demasiado, antes se podía sembrar cantidades, ahora debe hacerse de poquito, por la misma situación de la gasolina, donde los proveedores también se ven afectados y con ellos es que estamos haciendo enlaces, porque no podemos dirigirnos a otros sitios como hace algún tiempo”, aseveró Mellado.

Aunado a esto, el joven tovareño prosiguió: “Hay que recordar que la jurisdicción tovareña, es esencialmente turística y agrícola, pero en estos momentos, producto de la pandemia y de la cuarentena, el turismo está parcialmente paralizado, por lo que la agricultura es nuestra única fuente de sustento”.

Por otra parte, Gregorio Then, poblador del sector Capachal dijo: “La Colonia y todos sus alrededores, son las principales zonas de producción agrícola, no sólo del estado Aragua, sino de todo el centro del país; por lo que estos problemas afectan no sólo a los agricultores, sino también a los consumidores, ya que al disminuir la oferta de productos estos tienden a aumentar sus precios. Aquí, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, no sólo se producen fresas y duraznos, de aquí salen hortalizas, granos, legumbres, verduras y frutas, así como plátanos y cambures, por sólo mencionar algunos rubros”.

Siguiendo la senda investigativa, también los pobladores hicieron del conocimiento público, un percance, con el cual se han topado los últimos meses, el mismo según ellos, es que la huella digital no les está pasando para poder cancelar la gasolina, aspecto que los mantiene a la expectativa, ya que en el municipio presuntamente no hay quien los pueda asesorar.

“Tengo como seis meses que no pasar mi huella y uno tiene que gastar su dinerito teniendo el beneficio de Patria, entonces uno pregunta y nadie le sabe dar respuesta. Yo he hecho de todo, hasta fui a votar para ver si me aceptaba la huella y si pasó. Entonces, no entiendo qué es lo que pasa. Y como yo hay cientos de vecinos que no podemos. Necesitamos ayuda”, dijo Carlos Castro.

En resumidas cuentas, los colonieros pese a la situación siguen haciendo lo posible para poder trabajar y conseguir el sustento de sus familias, no obstante hacen un llamado a las autoridades para que presten el apoyo con un mayor número de camiones con combustible, de manera de tener como desenvolverse.

DANIEL MELLADO | elsiglo