Comerciantes descontentos por la semana de radicalización

Durante esta nueva semana de radicalización que ha impuesto el Gobierno nacional, se ha visto poca afluencia de gente por las calles, y los comerciantes del sector priorizado como víveres y alimentos, han reportado bajas en sus ventas manifestando su descontento ante esta medida.

En este contexto, María Delí, quien vende productos alimenticios, ve negativa la semana radical, ya que a su juicio perjudica la estabilidad económica del país.

“Con esta semana radical estamos frenados todos, las ventas están bajas y las calles de la ciudad han estado tétricas de lo solitarias que están”, dijo Delí.

La comerciante comentó que dicha restricción laboral en los locales, perjudica mucho a las personas que trabajan independiente, se la está viendo difícil por la situación económica que atraviesa el país.

“Cómo hacen las personas que dependen del día a día, que le dan el pan a sus hijos y no pueden trabajar, es muy fuerte esta situación, pero son normas establecidas por el Gobierno”, añade Delí.

En este sentido, Bárbara Álamo, quien trabaja como cajera en un establecimiento de víveres y alimentos, aseguró que las ventas han bajado bastante durante esta semana radical.

“En diciembre esto estaba full de personas, pero esta semana el establecimiento ha estado prácticamente vacío”, argumentó Álamo.

Por otra parte, Daniel Locha expresó que las personas han acatado el llamado a la cuarentena, viendo el panorama comercial “regular” con respecto al consumo y frecuencia de las personas en las tiendas de comida.

“Esta semana no trabajamos porque vendo zapatos y no estamos dentro de los sectores priorizados. Sin embargo he visto regular la situación con respecto al comercio”, dijo Locha.

Es de resaltar de que la vuelta al esquema 7+7 impuesta por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para prevenir la propagación del Covid-19 en la nación, se debe a una pequeña elevación de infectados en la última semana de diciembre y los primeros días de este 2021, tras un mes de diciembre de flexibilización general, permitiendo trabajar a los diversos sectores de la economía en el país.

Los comerciantes esperan que sus ventas aumenten para la próxima semana que corresponde a la flexibilización de varios sectores económicos, entre ellos venta de ropa y calzado, reparación de electrodomésticos, mueblerías, ferretería y tiendas de línea blanca.

LINO HIDALGO | elsiglo