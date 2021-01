Habitantes de Guaruto recibieron el año sin una gota de agua

Los vecinos de la comunidad de Guaruto, municipio Linares Alcántara, recibieron el 2021 sin una gota de agua en sus hogares, situación que los incomoda, ya que tienen que recorrer varias cuadras para llenar sus pipotes de agua.

Según lo relatado por los afectados, esta situación tiene más de tres semanas. “A ciencia cierta no sabemos qué pasó, algunas personas dicen que es la bomba dañada, que no hala agua del pozo, otras personas dicen que es un tubo que está roto, en fin, las autoridades municipales vinieron y dijeron que el día miércoles estaba listo y ya hoy es de 2 de enero y aun no tenemos agua”, expresó Lourdes Álvarez.

Al mismo tiempo que mencionó que en la zona se ven afectadas de manera directa 30 familias, que deben ingeniárselas para obtener el vital líquido y poder hacer sus oficios como cocinar, además de su aseo personal.

“Estar sin agua es uno de los peores males que tenemos, si se va la luz con una vela solucionamos, pero sin agua no hay manera de solucionar, a menos que tengamos mucho dinero para pagar una cisterna que no baja de 20 dólares”, indicó la denunciante.

Por su parte, Alfredo Lara nos dijo que debe realizar varios viajes hasta la calle Mérida, que está como 6 cuadras de su casa, donde una vecina, que sí les llega agua con regularidad.

“Esta situación es bastante complicada, estar sin agua es un verdadero problema, debo caminar por una hora, más o menos, para llenar varios pipotes. Hay personas de la tercera edad y niños que necesitan tener agua para bañarse por lo menos“, indicó Lara.

Para finalizar los pobladores de esta comunidad hicieron un llamado a las autoridades municipales y regionales, para que le pongan punto final a esta situación que los tiene sin el vital líquido.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA