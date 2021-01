Aragüeños esperan que el 2021 traiga salud y prosperidad

Los aragüeños esperan que la llegada del 2021 traiga salud, unión y mucha prosperidad, especialmente en esta era de pandemia y dificultades en el acceso a los servicios de salud.

En un sondeo realizado entre algunas de las personas que se encontraban disfrutando del primer día del año sentadas en las plazas y espacios públicos, pudimos captar las grandes expectativas que la colectividad tiene del nuevo año.

“Este año debemos cuidar el doble la salud. Todavía el virus no se ha controlado, siguen incrementándose los casos en todo el mundo y eso nos llama a la reflexión, debemos seguir acatando las normas de seguridad, el uso del tapaboca es importante y no lo podemos olvidar”, expresó Luisa Córdova.

Por su parte, Juan Galíndez indicó que el 2020 fue un año atípico y lleno de muchos retos que algunas personas no superaron. “La prueba más difícil la puso Dios con la llegada de esa pandemia, sin embargo no es solo trabajo de Dios resolverla, nosotros debemos cuidarnos para no contagiarnos, ni contagiar a otros”.

Mencionó que a pesar de estar lejos de su familia y de encontrarse sin un empleo fijo, espera que este año pueda conseguir una entrada de dinero constante que le permita mejorar su calidad de vida.

“El dinero está hecho solo hay que salir a buscarlo, pero la situación está muy dura y complicada. Confió en que este nuevo año traerá muchas cosas buenas”.

Ramón Oropeza dijo que, a pesar de que está separado de su familia, espera que este nuevo año traiga cosas buenas. “Lo primero que pido es salud y trabajo para poder conseguir la comida y seguir facturando, como dicen, hay que seguir matriculando”.

Finalmente, Luis Andrés López aseveró: “Lo que necesitamos los aragüeños es que el gobierno regional y los alcaldes inviertan en programas que mejoren nuestra calidad de vida, en pocas palabras, necesitamos más hechos y menos palabras”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Fotos | JOEL ZAPATA