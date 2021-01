Cumpliendo los ordenamientos en materia de seguridad por parte de los entes del Estado y enmarcado en la operación cerrojo del operativo navidades seguras, comisiones mixtas se unieron para buscar personas vinculadas a diversos delitos.

De esta manera los funcionarios de varios organismos de seguridad tomaron las zonas de la Guaricha, la Arenera, La democracia, La invasión, estado Carabobo, sitio por donde se desplegaron de manera estratégica.

En este sentido los uniformados visualizaron a varios sujetos portando armas de fuego que al notar la presencia de los mismos no dudaron en accionarlas en contra de las comisiones.

Durante el enfrentamiento armado con los presuntos delincuentes resultaron heridos 4 de los revoltosos, la cual fueron trasladados con la urgencia del caso hacia un centro asistencial.

De este modo las personas heridas fueron atendidas en el nosocomio carabobeño, pero pese a los esfuerzos de los galenos de guardia los mismos fallecieron a pocos minutos de su ingreso.

Los ciudadanos abatidos fueron identificados como Luis Eduardo Carrillo Segovia de 30 años de edad, requerido por el juzgado 9no de Control del Circuito del estado Aragua.

En la refriega también fue ultimado Elvis Omar Bolívar Tovar de 38 años con registro policial Aprovechamiento de Vehículo, Ocultación de Arma, Aprovechamiento de Cosa proveniente del delito, Hurto Genérico, Hurto de Vehículo.

Asimismo, resultó muerto Juan Rafael Espinoza de 47 años de edad solicitado por el juzgado 6to de Control Valencia, de fecha 27-01-2011; con registros policiales de Droga, y Porte Ilícito de arma de fuego.

El cuarto fallecido está aún por identificar por las autoridades, el mismo presenta las siguientes características; de contextura regular, tez morena, cabello crespo corto de color negro, de estatura 1.65 mts con una edad comprendida entre 28 y 30 años de edad aproximadamente, el mismo presenta un dibujo alusivo a un rosario, en la región del cuello y esternal.

De esta manera durante el operativo a los 4 hombres les fueron incautadas cuatro armas de fuego tipo Pistola, marca Austria, modelo Steyr M40, Mannlicher .40, calibre .40, seriales devastados, con su respectivo cargador contentivo de dos (02) balas sin percutir; una tipo Pistola, marca Herstal, modelo Belgique, calibre 9mm, seriales devastados, con su respectivo cargador contentivo de cuatro (04) balas, calibre 9mm; otra pistola, marca Bryco, modelo Jennings Nine, calibre 9mm seriales devastados, con su respectivo cargador contentivo de dos (02) balas sin percutir; y un Revolver, marca

SMITH & WESSON modelo 38 calibre .38, seriales 98714E7, contentivo de tres (3) conchas de balas percutidas y una bala en su estado original sin percutir.

Durante el operativo actuaron comisiones de seguridad de distintos organismos policiales entre ellos C. I. C. P. C, BAE, CONAS, PNB, FAES, PC, GNB, DGCIM.

JOSE CARPIO G | elsiglo