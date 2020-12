Llega 2021, este jueves se produce la noche más especial del año y es que las familias se reúnen para despedir el 2020 y dar la bienvenida a un nuevo año, una nueva década, y buscarán iniciarla de la mejor manera posible.

Pero este año ha sido tan atípico que los maracayeros aseguran que las tradiciones han ido cambiando y ajustándose al bolsillo de las familias.

COMER UVAS

Posiblemente sea el ritual más famoso y a la vez más interiorizado de los millones de españoles que cada 31 de diciembre despedimos el año comiendo las doce uvas. Esta tradición es la más antigua en España, y es que al compás de las doce campanadas, se comen doce uvas.

En este caso, dicen que no conviene dejarse ninguna de ellas para no tener mala suerte.

Estafany Villegas nos comentó que este año su familia comerá 12 gajos de mandarina, porque la situación económica no da para comer uvas.

“Las tradiciones venezolanas han ido cambiando poco a poco, la falta de dinero nos ha obligado a todos ajustar el presupuesto y las tradiciones”.

ROPA INTERIOR

Este ritual no solo atañe a la despedida del año, aunque sí que se repite cada año a estas alturas. Se suele hacer siempre que quieras atraer la buena suerte, y es que dicen que ponerse ropa interior roja (y nueva a ser posible) suele salir bien.

Esto tiene una explicación, y es que asociamos la buena suerte al color rojo, aunque en otros países como los latinos este color es el amarillo. De una manera u otra, es uno de los rituales que debes seguir si quieres comenzar con buen pie el año.

Al respecto Milagro de Gómez señaló: “La situación está tan crítica que para comprar ropa interior amarilla no hay, así que no queda de otra que visualizar que el color de mi ropa es amarilla para atraer la abundancia y la fortuna para recibir el 2021 y dejar atrás la pandemia”.

PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS

Hay algunos rituales que por curiosos que resulten siempre habrá alguien que los haga. Es el caso de las puertas y las ventanas abiertas, puesto que hay a quienes no les importa pasar un poco de frío para expulsar toda la mala suerte que pueda haber a su alrededor y dejar que comience el año con un ‘cambio de aires’.

Luis Zúñiga nos dijo que esta tradición la practica desde niño junto a sus padres que a su vez lo aprendieron de sus abuelos. “Sin embargo veo con tristeza como todas las tradiciones navideñas en Venezuela han ido desapareciendo por la falta de dinero, ahorita nada de lo que ganes te alcanza”.

MALETAS ‘PREPARADAS’

No siempre que se haga la maleta significa que te vayas a ir de viaje, pero sí que quieras hacerlo. Hacer las maletas y recorrer tu casa o dejarlas en la puerta durante toda la noche del día 31 es otro de esos rituales curiosos con los que, supuestamente, atraes un año repleto de viajes.

En cuanto a este ritual Liani Gómez señaló: “Ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que participé en un intercambio de regalos, comí uvas y mucho menos saqué una maleta para viajar, sin embargo no pierdo la fe de recuperar algunas tradiciones”.

DESEOS ‘QUEMADOS’

Hay quienes llegan a este fin de año con muchos propósitos y deseos por cumplir en 2020. Algunos simplemente los piden una vez iniciado el año, y otros -en cambio- deciden hacerlo escribiendo. Es el caso de los deseos que se escriben y después se queman, una tradición que invitaría a que se cumpliesen como síntoma de buena suerte.

VELAS

Hay muchas maneras de iniciar el año nuevo, y es que las mencionadas anteriormente solo son algunas de las más famosas. También están el beso a medianoche, la moneda en el zapato, encender las luces… y muchas otras que se realizan en nochevieja para dar la bienvenida al nuevo año de la mejor manera posible y con todo bien atado.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA