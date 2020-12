La llegada de la Navidad es un momento para que en familia las personas reflexionen y agradezcan a Dios por todas las bendiciones y oportunidades que le fueron otorgadas durante el año transcurrido, y es que aunque este 2020 fue algo atípico, es un gran momento para celebrar el vencer de las adversidades.

En este sentido, el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, destacó que el mensaje navideño para este año está basado en redescribir el verdadero significado de la Navidad, lo que es igual a volver a la navidad original.

“Hemos asociado la Navidad a los regalos, a la cena navideña, fiestas y compartir, que en si no está mal, ya que forma parte de la alegría, pero no es lo más importante, y este año es especial para que nosotros volvamos la mirada a esa primera navidad”, indicó el sacerdote.

Destacó que en la primera Navidad, José y María estaban buscando posada y en vista de no poder encontrarla lo único que les ofrecieron fue un pesebre, “en medio de toda la dificultad para la familia de Nazaret, así ocurrió la navidad, los pastorcitos, personas humildes fueron quienes los acompañaron y dieron gloria a Dios por el nacimiento del Niño Jesús”.

Díaz señaló que la Navidad se manifestó desde lo humilde y lo cotidiano, “nosotros debemos darnos cuenta que en esa primera navidad hubo carencia, dificultades, las cosas no fueron nada fáciles para la sagrada familia y así aconteció, ya que Jesucristo es esperanza y luz para el mundo y sobre todo para los enfermos, pobres y necesitados”.

El párroco destacó que toca redescubrir lo que es la navidad y valorar lo que es realmente importante, “no hay navidad sin Jesús, es el protagonista esencial, este año es un momento especial para que nosotros valoremos lo que verdaderamente significa la navidad y más allá de todo lo que adorna el entorno, aprovechemos este tiempo para tener unas festividades decembrinas diferentes con la presencia de Jesús y recordar que no estamos solos, que él nos acompaña durante el camino y vive junto a nosotros”.

EL 2021 SERÁ UN AÑO DE BENDICIONES

Asimismo, el padre Juan Carlos Arango, párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol de Maracay, manifestó que los ciudadanos no se pueden achicopalar ante las dificultades y adversidades que el destino nos está mostrando, “esto nos hace un pueblo fuerte y personas capaces de remediar cualquier mal que nos pueda afectar”.

El padre destacó que este tiempo de adviento y donde se prepara la iglesia para dar su mejor cara de esperanza, es propicio para mostrar la fe en Jesucristo, “sólo Dios no sana, nos protege y nos puede ayudar en este tiempo de dificultad, no nos podemos dejar amedrentar por las situaciones difíciles, ya que ahorita es que tenemos que tener esa fuerza y valentía”.

Recalcó que con fe y esperanza el próximo año será de prosperidad, “debemos estar preparados para enfrentar un año lleno de bendiciones, tengo la confianza en Dios y en la Virgen Santísima que nos viene un año muy bueno y había necesidad de pasar por estas situaciones de pandemia y demás que nos han golpeado mucho en la parte económica, moral y espiritual, viene un año de mucho progreso con la confianza puesta en Dios”.

El sacerdote detalló que los ciudadanos tienen que buscar a Dios y buscarlo como su fundamento y primicias, “pongamos en manos del Señor todas nuestras esperanzas y expectativas”.

Por último, mencionó que debido a los nuevos casos de Covid-19 la parroquia de la Iglesia San Pablo Apóstol de Maracay ha tomado la decisión de tener que quitar las misas de aguinaldo, “hay una inconciencia que no termina de aterrizar en esta realidad, esto en resguardo de los feligreses y la comunidad, no abran misas de aguinaldo en la madrugada, quisiera tener la iglesia llena, pero en estos momentos prevalece la vida de las personas, me dolería mucho ver a un hogar venezolano afectado con esta enfermedad durante la navidad”.

DE UN NIÑO NOS VIENE LA SALVACIÓN

Para el presbítero José Ramón González Mujica, párroco de la iglesia San Bartolomé Apóstol de Piñonal, la navidad es un momento para reconocer que de un niño nos viene la salvación, “un pequeño que ha nacido de una mujer llamada María, de su esposo José que la recibió gracias al anuncio del Ángel, que le dijo recibe a tu esposa María que va a concebir y dará a luz un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo y su nombre es Jesús”.

Destacó que en medio de una pandemia que azotó a todo el mundo, donde muchos perdieron la batalla y otros se sanaron, actualmente se vive una zozobra de un nuevo rebrote del virus, se mantiene lleno de esperanza pidiéndole al Niño Dios para que termine con esta enfermedad.

“Decir Feliz Navidad es decirle Sí a la vida, compartir con amigos, en familia, celebrar la misa de gallo donde el Niño Dios nace al canto del Gloria es recordar y vivir el acontecimiento que marcó el rumbo y la vida del mundo. Durante estos días hemos contemplado en los templos, hogares, plazas, centros comerciales de muchos nacimientos, que nos recuerda que el niño Dios ha nacido y viene a salvarnos”, destacó el sacerdote.

Asimismo indicó que junto a la feligresía le piden a Emmanuel al Dios con nosotros, que los acompañe con su luz esplendorosa que llega al mundo, “la que celebramos nos llene de esperanza, de libertad, libres de la esclavitud del pecado. Y por eso decimos ¡Oh Dios padre nuestro que tanto amaste al mundo, que nos has entregado a tu único hijo Jesús, para salvarnos para darnos tu amor..!”.

Por último mencionó que se debe agradecer al padre que ha tenido compasión de nosotros de enviarnos a su hijo amado, que ejemplo de María y José enseñarnos el respeto y la obediencia, la humildad y la sencillez para que levantemos juntos nuestra querida Venezuela que tanto lo necesita.

NACIMIENTO DE JESÚS ES UN GRAN SIGNO DE AMOR

Monseñor Germán Vivas mencionó que la iglesia se está preparando para conmemorar la venida histórica del Salvador en la humildad de la carne, el Niño Jesús.

“Estamos acompañando a María y José hacia Belén, para que el niño nazca y sea colocado en el pesebre de un corazón bien dispuesto, es la fiesta más pura, ya que son aires de cuna y tierna infancia, ya que María da a luz a ese niño y lo recuesta en un pesebre”.

Manifestó que el nacimiento de Jesús es el gran signo del amor de un padre que nos da a su hijo y que nos llena de esperanza, “en este año de emergencia sanitaria que estamos viviendo, le tenemos que pedir a Dios los done de salud y valores que enaltezcan nuestro espíritu, no perdamos la fe, celebremos en familia y rescatemos ese sentido espiritual grande de lo que es la navidad”, finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA