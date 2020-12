Los adultos mayores y personas jubiladas del municipio Ribas, quienes se encontraban en las afueras de las entidades bancarias de la ciudad de La Victoria, manifestaron su pesar ante el poco ingreso que estaban percibiendo como parte de sus pensiones. Indicaron que con lo cancelado, las compras navideñas quedaron en el olvido, puesto que sólo les alcanza para pasaje.

Y es que según los pensionados el millón doscientos mil bolívares que les está siendo depositado en sus cuentas, de los cuales 400 son dispensados en efectivo, no se dan abasto para realizar todas las compras de lo que necesitan y más ahora en la época decembrina.

En este sentido, con pesar señalaron que ya ni las tradiciones navideñas pueden seguir, debido a la falta de atención de las autoridades nacionales, las cuales no les incrementan la pensión, tomando en cuenta la situación que atraviesa el país, donde ellos son los más vulnerables.

“Ya uno se tuvo que olvidar de por lo menos hacer unas hallaquitas o uno bollos para medio cenar en navidad y fin de año, porque el dinero no nos alcanza. Ahora cuando mucho una harina pan y lo demás para pasaje. Es triste, porque por lo menos yo que soy ama de casa estoy acostumbrada a ayudar a comprar alguito y esta vez no se pudo”, mencionó la señora Saturnina Giraldo.

La señora Gladys Meneses mientras esperaba en la cola para ingresar al banco Bicentenario agregó: “Ahorita no hacemos nada con lo que nos están pagando, porque ni una harina pan, porque es más cara que los mil doscientos. Entonces, no nos queda de otra que usar los realitos en pasaje. Ya olvidamos lo que es comprar para hacer los platos navideños, ahora todo es pobreza”.

Asimismo, Meneses aseguró que el banco donde ella está afiliada tiene un servicio pésimo con sus clientes, donde el maltrato y la falta de normas de educación son la bandera principal.

“Este es el peor banco que puedan encontrar en Aragua, aquí nos maltratan todo el día y trabajan cuando les da la gana, por ejemplo ahorita a las 10:00 de la mañana sólo han pasado seis personas, porque según no hay sistema. Eso es lo que siempre dicen, para luego de las 12:00 del mediodía cerrar e irse a sus casas”.

Por su parte, Oswaldo Camacaro dijo: “Yo estoy desde las 6:00 de la mañana, porque el 21 no pude cobrar y no he podido ni entrar al banco, estoy perdiendo hasta las esperanzas y lo peor es que con lo que me darán sólo compraré cambures, porque me voy caminando para ahorrar pasaje. Es increíble que los viejitos seamos tan burlados, ya no podemos ni cooperar con nuestras familias, somos una carga, por culpa de las autoridades que no se sensibilizan con el sentir de nosotros, por lo menos los adultos mayores”.

Entre tanto, bajo el sol y cubriéndose con pedazos de cartón estos longevos ciudadanos nuevamente envían un mensaje al Gobierno Nacional, regional y municipal, para que tomen en cuenta sus denuncias y realicen los correctivos necesarios, que de alguna forma los dignifiquen.

DANIEL MELLADO | elsiglo