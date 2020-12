El aumento de las tarifas del pasaje sigue dando de qué hablar entre los ciudadanos y usuarios que a diario deben trasladarse en las unidades de transporte público, destacaron que lo recibido por las agencias financieras no les alcanza.

Loading...

En medio del calor y los rayos solares muchos transeúntes deben hacer sus respectivas colas en los principales bancos de la ciudad para poder recibir efectivo y pagar el aumento del pasaje.

En este sentido, Rosa Vargas destacó, “todos los días tengo que venir al banco para sólo sacar 200 mil bolívares, eso me alcanza para un solo día de pasaje, al siguiente día debo venir de nuevo a sacar más dinero, yo vivo en Caña de Azúcar allí cobran 150 mil, es decir son 300 diarios”.

Entre tanto, Alexis Polanco destacó, “es una sobrevivencia diaria, todos los días en medio del sol y el calor debo estar en las colas del banco, para poder sacar para el pasaje, lo que entrega el banco no alcanza, sólo dan 200 mil bolívares, quedamos cortos para pagar el pasaje”.

Por otro lado, Carmen Santoro señaló, “yo por mi parte no puedo venir siempre al banco por no tener efectivo para trasladarme, yo me vine desde el sector 6 de Caña de Azúcar hasta el centro de la ciudad, para poder sacar un pasaje, no es posible que haya un aumento y sólo uno reciba 200 mil bolívares; estamos trabajando para los camioneteros”.

Asimismo, una joven que no quiso identificarse aseveró, “hay que venir todos los santos días para poder sacar dinero, y pagar los pasajes, que sólo alcanza para ese día, ya hay que volver hacer la cola mañana para lo mismo”.

Los ciudadanos destacaron que el problema no incide en los aumentos del pasaje, sino en la mala organización para poder tomar decisiones; acotaron que primero deben ponerse de acuerdo los sectores involucrados, incluyendo la banca pública y privada para que entreguen más dinero a los clientes y poder solventar al menos una semana las tarifas del pasaje.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA